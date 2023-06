Aurora Ramazzotti, primo red carpet dopo la nascita di Cesare: look “sottotono”

Fonte: Getty Images, IPA Da Rihanna a Aurora Ramazzotti, i look più audaci delle vip in gravidanza

Aurora Ramazzotti partecipa al primo evento pubblico e mondano dopo la nascita di Cesare e incanta. A stupire non è tanto il suo look, un po’ “sottotono”, ma il suo viso luminoso e sorridente. La neo-mamma ha dunque lasciato casa per qualche ora insieme al neo-papà e suo compagno, Goffredo Cerza, per partecipare a un red carpet a Milano in occasione del party per il lancio del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, La discoteca italiana.

Aurora Ramazzotti, primo red carpet dopo il parto

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti torna, finalmente, mondana e sfila per la prima volta sul red carpet a Milano dopo il parto. Lo scorso 30 marzo ha dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Cesare, già pupillo dei fan e dei famosissimi nonni. Come durante la gravidanza, anche a nascita avvenuta, Aurora Ramazzotti ha dovuto scontrarsi con le critiche di chi non ritiene corretti i suoi comportamenti e come gestisce la sua vita privata e pubblica. Aurora ci ha però abituati al suo carattere forte e tenace e ha sempre ribattuto a tono. Anche in questo caso non è mancato chi non ha potuto fare a meno di commentare l’uscita serale senza il pargolo, lasciato a casa perché la mamma potesse partecipare a un evento in città. Chiaramente il piccolo Cesare non sarà stato da solo a casa, ma il comportamento delle neo-mamme è sempre più spesso preso di mira per un motivo o per l’altro.

Per la nostra gioia Aurora e Goffredo hanno partecipato al party per il lancio del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, La discoteca italiana. Brano che già si annuncia come nuovo tormentone dell’Estate 2023. La serata è stata organizzata nella bellissima cornice della Terrazza Martini, con tanto di vista sul capoluogo lombardo spettacolare.

Il look di Aurora Ramazzotti: “sottotono”, ma di classe

Per l’occasione Aurora e Goffredo si sono presentati insieme, bellissimi e affiatati neo-genitori. Lei ha indossato una camicia bianca con sopra un abito a sottoveste dalla piega morbida, nero in seta. Il tocco eccentrico è tutto nella camicia: le maniche a sbuffo donano volume e tridimensionalità.

I texani neri ai piedi sono il tocco rock che regala il twist inaspettato a un look altrimenti molto castigato. Anche la borsa bianca che porta a tracolla crea un gradito contrasto con il look intero, soprattutto per la luminosità degli inserti borchiati. Sicuramente è un look che non mette in risalto le forme donatele dalla gravidanza come ci saremmo aspettati. La Ramazzotti non ha fatto segreto della sua sorpresa per il rigonfiamento del seno: “Ora porto una terza”, ha raccontato nelle sue storie Instagram. Un cambiamento temporaneo, chiaramente, soprattutto visto che adesso ha smesso di allattare il piccolo Cesare, avendo esaurito il latte materno. Il suo accessorio più bello? Sicuramente il sorriso. Aurora è raggiante e il suo viso è perfettamente valorizzato dai lisci capelli lasciati lunghi e con la riga in mezzo.