Aurora Ramazzotti, su Instagram le prime foto mentre allatta

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

La gioia di Aurora Ramazzotti è palpabile nelle nuove foto che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Per la prima volta ha mostrato ai fan uno scatto in cui allatta il piccolo Cesare, primo figlio nato dalla relazione con Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti allatta Cesare: le prime foto

Si è parlato molto della gravidanza di Aurora Ramazzotti, con il pubblico nuovamente diviso tra estimatori e hater della giovane, oggi neomamma entusiasta. Il piccolo Cesare ha riempito le sue giornate e le foto pubblicate non fanno che esplodere di gioia.

È evidente come Aurora sia in estasi e, dopo una breve pausa dai social dopo il parto, è tornata a fornire aggiornamenti regolari ai suoi fan, ai quali ha regalato una serie di scatti che offrono un quadretto famigliare davvero commovente.

La gallery pubblicata aveva proprio lo scopo di mostrare come sia del tutto cambiata la loro quotidianità e il post non potrebbe essere più eloquente: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”.

Tutto è diverso ora e, per quanto la stanchezza faccia sentire il proprio peso, il sorriso non manca mai. È stampato sul volto di Aurora Ramazzotti che per la prima volta si mostra mentre allatta il suo piccolo tesoro.

Comoda sul divano, con Netflix per intrattenersi e una bottiglia d’acqua di fianco per idratarsi durante la lunga pappa di Cesare. Tantissimi i commenti estasiati, anche da parte di personaggi famosi come Elettra Lamborghini: “Amore, sei più bella che mai”.

Intervenuta anche Nina Zilli, incinta del suo compagno Danti (la bambina si chiamerà Anna Blue), che non vede l’ora di far giocare insieme i due piccoli. Ecco il suo messaggio per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Siete bellissimi. Tra poco gli portiamo la compagna di merende”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: nuova vita

Non soltanto foto di Aurora Ramazzotti alle prese con il neonato Cesare. Nella gallery trova spazio anche papà Goffredo Cerza, a partire da uno scatto tenerissimo che lo vede tenere suo figlio sul suo petto nudo, al caldo di una coperta.

Padre e figlio riposano spesso in questa posizione, stando alla seconda foto dei maschi di casa. Dopo alcuni scatti vari, che mostrano momenti di vita quotidiana, ecco il quadretto famigliare che tutti aspettavano. Mamma, papà e pargoletto, felice e stanchi al tempo stesso, pronti per questa lunga avventura insieme.

Ciò che maggiormente salta all’occhio di tutte queste foto, però, è l’assoluta tranquillità nel mostrarsi al naturale. Aurora Ramazzotti, spesso sotto accusa sui social, ha voluto dare un’immagine vera di sé e della sua maternità.

Aveva raccontato d’aver iniziato ad allattare Cesare fin dopo il parto e ora ha mostrato ai fan quanto sia del tutto “normale” la sua vita in casa con il suo neonato. Ha inoltre mostrato la sua pancia post-parto, lanciando un messaggio molto importante. Spesso si tende a celare determinati aspetti, dando risalto ad altro, propinando effetti di vario genere e ritagli ad hoc. Non in questo caso. Mamma e papà sono troppo impegnati per pensare di mascherare la propria quotidianità in funzione di un inesistente glamour casalingo.