Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo il parto: “Piango ogni cinque minuti”

È passata poco meno di una settimana dalla nascita del piccolo Cesare: dopo essersi allontanata per qualche giorno dai social per godersi i primi momenti da neo mamma, Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram per raccontare ai suoi follower le gioie (e i dolori) della maternità con la sua consueta ironia.

Aurora Ramazzotti, le parole dopo il parto: le emozioni da mamma

Un’altalena di emozioni per Aurora Ramazzotti, che si sta godendo i primi giorni da neo mamma. È passata quasi una settimana da quando il piccolo Cesare è nato, e oggi l’influencer, che si era presa una piccola pausa dai social per vivere al meglio i momenti iniziali della maternità, ha voluto raccontarsi ai suoi fan.

Aurora è tornata a parlare ai suoi follower su Instagram con la sua consueta ironia, per svelare alcuni particolari dei primi giorni del piccolo Cesare: “Amici volevo rompere il silenzio con questo look di sei giorni post partum”, ha detto nelle storie, mostrandosi senza filtri e al naturale, con l’espressione assonnata come qualunque altra mamma alle prese con un neonato.

“Siamo tornati a casa, va tutto benissimo e ci stiamo adattando. Il bambino funziona, fa quello che deve fare. Mangia, dorme, fa la cacca… tanta cacca”, ha confessato con la sua solita autoironia. E poi ha aggiunto: “È tutto molto emozionante, io piango ogni cinque minuti ma mi dicono sia normale. Anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. Vi racconterò tutto quanto. Al momento, la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino, è davvero molto bello”.

Aurora, al netto della stanchezza, non potrebbe essere più felice: ne ha approfittato anche per ringraziare i suoi fan dell’ondata di affetto ricevuto, salutandoli con la promessa di tornare a parlare del parto e della maternità.

Aurora Ramazzotti e il battesimo di Cesare Augusto in gran segreto

Nessun accenno da parte dell’influencer del battesimo del piccolo Cesare Augusto: Aurora e Goffredo hanno deciso di ritagliarsi dei momenti privati con la loro famiglia, godendosi lontano dai social la loro nuova vita da genitori. Pare che la coppia non abbia voluto organizzare grandi festeggiamenti, optando per una cerimonia intima alla presenza delle persone care.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Ticino, il bebè è stato battezzato nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, dove l’influecer ha partorito. La cerimonia si è svolta il 3 aprile, seguita da un piccolo aperitivo: Aurora è poi tornata nella sua camera, in attesa delle dimissioni previste per il 4 aprile.

Grande assente papà Eros Ramazzotti, che a differenza di Michelle Hunziker, non ha presenziato alla cerimonia: probabilmente, a tenerlo lontano, gli impegni con la sua tournée che lo stanno portando in giro per l’Italia. Nel frattempo per Aurora – che ha condiviso solo alcune immagini del piccolo, senza mai mostrarlo in viso – è iniziata una nuova e strabiliante avventura, che sta provando a raccontare le sue emozioni anche sui social.

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, ha scritto sulle storie di Instagram a corredo di un dolcissimo scatto che immortalava le manine paffute del suo piccolino.