Michelle Hunziker nonna affettuosa su Instagram: la scelta per tutelare Cesare

Michelle Hunziker non vedeva l’ora di diventare nonna e adesso non riesce a contenere la sua felicità: la conduttrice si è mostrata su Instagram poco prima di andare in onda con Striscia La Notizia, in videochiamata con Aurora e il nipotino. Dalle immagini condivise dalla showgirl emerge però una scelta ben precisa della famiglia, volta a tutelare il piccolo Cesare.

Michelle Hunziker nonna: la scelta per tutelare Cesare

Non potrebbe essere più felice e non fa che dimostrarlo: Michelle Hunziker è diventata nonna del suo primo nipotino, Cesare, nato lo scorso 30 marzo in Svizzera. E mentre Aurora Ramazzotti si sta godendo i primi giorni da mamma e le emozioni legate all’arrivo del piccolo lontano dai social, la conduttrice non può che mostrare tutta la sua gioia anche su Instagram.

Nelle storie pubblicate sul suo account infatti si è mostrata in sala trucco con la sua make up artist di fiducia, Laura Barenghi, mentre si sta preparando per la puntata di Striscia la Notizia. E nel frattempo non riesce a rinunciare a una breve videochiamata con la figlia Aurora insieme al piccolino di famiglia.

“Hype da bebè” scrive Michelle a corredo delle immagini che la vedono intenta a coccolare il nipotino “a distanza”, mostrandolo orgogliosa anche alla sua truccatrice. “Ciao amore della nonna, stasera arrivo da te e ti riempio di baci“, dice con lo sguardo pieno d’amore.

Se da un lato è evidente la gioia che il piccolo Cesare ha portato in famiglia, dall’altro emerge chiaramente la decisione dei neo genitori: quella di evitare di esporre sui social il nuovo arrivato. Aurora Ramazzotti non ha ancora mostrato il bebè, così come il compagno Goffredo Cerza, e anche nonna Michelle ha evitato di pubblicare immagini riguardanti il bebè su Instagram.

Una scelta comprensibile e da rispettare, adottata anche da tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo come Luca Argentero e Cristina Marino e Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, che da quando sono genitori hanno evitato di sovraesporre sui social i loro figli.

Aurora Ramazzotti, il vero nome del figlio

Dopo nove mesi di condivisione di (quasi) tutti gli aspetti della gravidanza, Aurora Ramazzotti ha deciso di prendersi una breve pausa dai social per godersi le emozioni legate alla maternità. “Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”, ha scritto qualche giorno fa tra le storie l’influencer, con la promessa di continuare a raccontare l’avventura da neo genitori.

Nel frattempo è stato Goffredo Cerza a svelare un dettaglio – e non da poco conto – sul piccolo appena nato: tramite le storie di Instagram il neo papà ha pubblicato una foto di una torta per festeggiare l’arrivo del primo figlio, con su scritto Cesare Augusto, il nome completo del bambino.

Un nome altisonante quello scelto dalla coppia per il loro primo figlio, nato in una clinica in Svizzera, la stessa scelta dalla Hunziker per dare alla luce proprio Aurora. “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, le sue prime parole da mamma: per lei e Goffredo infatti è appena iniziata la più bella avventura della loro vita.