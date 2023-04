Aurora Ramazzotti, la prima dolce dedica al figlio: “Ogni momento è una scoperta”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti mamma, perché il figlio Cesare non è nato in Italia

Promessa mantenuta, Aurora Ramazzotti continua a condividere con i propri fan l’avventura della maternità. Dopo nove mesi d’intensa condivisione e sincerità, la neomamma non ha ancora spento lo smartphone e ha già rivelato, con la solita ironia e una dolcezza tutta nuova, i primi momenti assieme al piccolo Cesare. Dall’abbraccio del papà al selfie sul letto d’ospedale della raggiante e felice mamma.

Stamattina, di rientro dalla clinica in Svizzera dove è avvenuto il parto, Aurora Ramazzotti ha postato il primo pensiero da madre, la prima dedica a Cesare, da lei definito il suo migliore amico per sempre e le inedite sensazioni di chi si appresta, con stupore ed emozione, ad accompagnare un nuovo essere umano alla scoperta del mondo.

Aurora Ramazzotti, le prime parole da neomamma

La foto è quella di una piccolissima, paffuta manina, che stringe forte il corpo della sua mamma. Nella storia Instagram, poche righe in grado di racchiudere l’immensa emozione del momento: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta” confida, quasi poetica, la giovane appena diventata madre.

“Grazie per i vostri dolci pensieri” continua Aurora Ramazzotti, rivolgendosi ai follower che l’hanno accompagnata in questi mesi di attesa, sempre generosi di consigli e affetto. “Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo” si conclude il messaggio, con la promessa di continuare a raccontare, come già fatto durante la gravidanza, con sincerità e senza filtri, l’avventura di diventare genitori, con a fianco il compagno Goffredo Cerza.

Benvenuto Cesare, i messaggi di nonni e amici

A dare il benvenuto a Cesare sui social non sono stati solo mamma e papà. Il post che ha accolto la sua venuta al mondo, intitolato dalla mamma BFFs – Best Friends Forever, migliori amici per sempre, è stato prontamente ricondiviso da nonni, amici e fedeli fan. Instagram, negli ultimi due giorni, è stato invaso dalla felicità per l’arrivo del primo nipotino di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

“Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita. Benvenuto Cesare” ha scritto nonna Michelle. Eros Ramazzotti, già entrato a pieno nel ruolo di saggio e leggermente disilluso nonno, ha scritto: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il mondo è nelle tue mani”. Affettuose dediche che testimonia il vivo affetto di questa famiglia allargata, già mostratosi durante una delle più emozionanti puntate di Michelle Impossibile & Friends.

Accanto a quelle dei familiari, fioccano gli auguri degli amici più cari della giovane coppia di neogenitori. A cominciare da Sara, figlia di Pino Daniele e migliore amica di Aurora. Fu proprio lei a presentare Goffredo all’amica e, oggi, scrive: “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto”. Zia si definisce anche Tommaso Zorzi, tra i più cari amici della neomamma che, relegando l’affetto al privato, sui social si lascia andare a una spassosa dedica parodia: “Posso finalmente essere la zia single che giuda una Range Rover, colleziona borse di Hermès e arriva dilaniata alla cena di Natale. This is what dreams are made of”.