“Michelle Impossible”, l’emozionante reunion familiare: Aurora mostra un talento nascosto

Michelle Hunziker è tornata su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del suo one woman show. Ad accompagnarla sul palco, durante la prima puntata, due delle persone più importanti della sua vita: Eros Ramazzotti e la figlia Aurora, che porta in grembo il suo primo nipotino.

Un’emozione grandissima per Michelle: la conduttrice ha accolto l’ex marito e la sua primogenita per una toccante reunion familiare che ha fatto emergere anche un talento nascosto di Aurora.

Michelle Hunziker torna sul palco con Eros e Aurora

Un esordio ad alto tasso di emozioni quello di Michelle Impossible & Friends: per la prima puntata Michelle Hunziker ha voluto al suo fianco due delle persone più importanti per lei, Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. La conduttrice ha accolto sul palco l’ex marito senza nascondere la sua commozione: “La luce buona delle stelle certe volte attraversa il tempo e lo spazio e incontra delle persone semplici, con grandi sogni, che senza saperlo mandano una richiesta silente all’universo: le stelle illuminano il loro cammino come quello di una persona molto speciale”.

Eros Ramazzotti ha fatto cantare tutto lo studio con un medley dei suoi più grandi successi, e tra una battuta e l’altra ha poi intonato L’aurora: a sorpresa è arrivata raggiante e meravigliosa col suo pancione proprio la figlia Aurora, che come sempre non si è lasciata sfuggire l’occasione di scherzare e divertirsi insieme al padre.

“Volevo dirti che sono emozionata, è la prima volta che siamo in televisione insieme, nessuno ci ha mai visti”, ha detto tra le risate degli spettatori. E ha aggiunto: “Volevo approfittarne per dirti una cosa, ma non ho mai trovato il contesto giusto e le parole adatte: aspetto un bambino!“. “È per questo che sei ingrassata!”, ha replicato inizialmente Eros, e che poi si è lasciato andare a una confessione: “Sei una roccia, una forza della natura e di questo sono tanto orgoglioso”.

Aurora Ramazzotti a “Michelle Impossible”: canta ed emoziona tutti

Dopo aver raccontato qualche aneddoto sulla sua carriera, il cantante ha spronato Aurora a coltivare la sua passione per la musica, senza che la paura del giudizio altrui possa condizionarla. “Pensavo di avere l’ansia da prestazione a cantare davanti a tante persone, ma in realtà avevo paura di farlo davanti a te”, ha ammesso la giovane.

E così padre e figlia si sono esibiti in un toccante duetto sui brani più celebri di Lucio Battisti: Aurora ha mostrato a tutti il suo talento nascosto, una voce angelica che ha commosso mamma Michelle e lo stesso Eros, che non si aspettava un’emozione così travolgente.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il loro rapporto (da quasi nonni)

“Ecco una bella famiglia riunita”, ha detto Ramazzotti prima di lasciare il palco tra gli applausi scroscianti del pubblico. Non è certo un mistero che i due ex coniugi siano riusciti col tempo a creare un rapporto sano soprattutto per il bene di Aurora, come ha raccontato la stessa Michelle in un’intervista al Corriere della Sera: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo”.

E sull’emozione di diventare nonna ha detto: “Sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere, avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.