Eros Ramazzotti, le prime parole dopo la nascita del nipotino Cesare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma: ne è passato di tempo dalle prime indiscrezioni sulla gravidanza, protetta alla stampa e al pubblico, soprattutto durante i mesi più delicati. Dopo il video su Instagram dove ha annunciato di essere in dolce attesa, abbiamo accompagnato un po’ tutti Aurora lungo il percorso: Cesare è nato il 30 marzo, per la gioia non solo dei genitori, ma anche dei nonni, tra cui Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo ha voluto dedicare un pensiero su Instagram: le prime parole da nonno.

Eros Ramazzotti, le prime parole da nonno su Instagram

“La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. Eros Ramazzotti non è solito sbottonarsi sulla vita privata, che ha sempre protetto: prova ne è che non ha condiviso subito un messaggio dopo essere diventato nonno per la prima volta. Sulle sue stories su Instagram, ha condiviso la prima dedica al nipotino Cesare, nato il 30 marzo.

In queste ultime settimane, Ramazzotti è stato impegnato con il tour, ma è sempre stato presente per la sua primogenita. Non è la prima volta, però, che dedica delle parole dolci per suo nipote: lo aveva già fatto in occasione del concerto all’Arena di Verona. “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.

La felicità di nonna Michelle Hunziker

Intanto, Michelle Hunziker è una nonna premurosa e attenta: ha definito il giorno della nascita di Cesare come tra i più belli della sua vita. Aurora Ramazzotti, che ha partorito in una clinica privata in Svizzera, si è detta fortunata di averla al suo fianco. La Hunziker ha infatti allestito una cameretta per il nipotino anche a casa sua, dove c’è tutto il necessario: dai cambi alla culla, fino al fasciatoio.

“Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare”, ha scritto la Hunziker su Instagram, condividendo degli scatti della cameretta. La sua gioia è stata anche raccontata dalla figlia Aurora. “Mia madre non si tiene, è come se avesse un figlio lei. Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. (…) Abbiamo tutto doppio. Ieri la guardavo e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, i primi giorni da genitori

Sono i primi giorni, i più importanti, magici sotto tanti punti di vista: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno dato il benvenuto a un maschietto. Proprio sui social, la Ramazzotti ha mostrato in parte la sua nuova vita, condividendo anche un video molto dolce tra Goffredo e Cesare. “Migliori amici per sempre”, così ha annunciato la nascita del figlio.

Poi, uno scatto di lei insieme al piccolo, avvolto da una copertina azzurra: i sorrisi, la gioia, la felicità di stringere una nuova vita sul petto è un sentimento che non si può descrivere a parole. Ora, penseranno a fare i genitori: per il matrimonio c’è tempo, e soprattutto nessuna fretta. La Ramazzotti ha infatti smentito qualsiasi voce sulle nozze.