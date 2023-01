Nina Zilli è incinta, l’annuncio amaro. E non manca la stoccata a Fiorello e Biggio

Nina Zilli è incinta: una bellissima notizia per la cantante e il compagno Danti, che su Instagram hanno pubblicato un video per dare l’annuncio alla loro “famiglia virtuale”. Peccato che la comunicazione ai follower abbia un retrogusto amaro, perché è arrivata dopo lo spoiler della dolce attesa da parte di Fabrizio Biggio nel corso della diretta Instagram del programma di Fiorello Viva Rai 2.

Nina Zilli incinta, l’annuncio “rovinato” da Biggio e Fiorello

È un annuncio agrodolce quello di Nina Zilli, che avrebbe voluto dare comunicazione della sua prima gravidanza in modo certamente diverso. La cantante ha pubblicato un video con un tono tra l’ironico e il piccato insieme al suo compagno Danti, dove ha confermato lo spoiler in diretta social di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

In questo momento infatti Viva Rai 2 è in pausa dal piccolo schermo – riprenderà il 16 gennaio con la programmazione mattutina – e va in onda su Instagram. Durante la puntata i tre hanno cominciato a scherzare su Nina, che aveva cantato eccezionalmente la sigla, e sul suo compagno, il rapper e autore Danti (all’anagrafe Daniele Lazzarin). E hanno svelato, senza troppi giri di parole, la dolce attesa della cantante.

Dopo la gaffe della diffusione del numero di Alessia Marcuzzi, Fiorello e la sua squadra hanno combinato un altro guaio, che ha costretto la Zilli ad annunciare la gravidanza. Sui social Nina non è stata certo morbida, lanciando un messaggio inequivocabile: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?“, ha scritto a corredo del video in cui non ringrazia cerro Biggio per la comunicazione durante la diretta social.

Tra il serio e il faceto la coppia ha comunque voluto confermare la bella notizia, senza nascondere la loro amarezza: “Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

Nina Zilli e Danti, il loro amore

Nina Zilli e Danti hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori: i due artisti sono legati dal 2019 – si sono conosciuti proprio grazie alla musica, durante la collaborazione del brano Tu e d’Io – ma hanno ufficializzato la loro relazione solo l’anno dopo.

“Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama “Amoor” – aveva raccontato in una recente intervista -. Io sono caotica e lui è poco pragmatico. Insomma: siamo due Paperoga smemorati che corrono veloci”. E sul loro amore aveva detto: “Con Dany spero davvero sia per sempre. Parliamo lo stesso linguaggio. E se è vero che facendo lo stesso lavoro non si stacca mai, è bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicina a lui mi fa sentire a casa anche in albergo”.

E adesso non potrebbero essere più felici: tra qualche mese inizierà la loro avventura in tre.

