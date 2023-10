Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Tutti noi conosciamo Nina Zilli – al secolo Maria Chiara Fraschetta -, che non ha affatto bisogno di presentazioni. Semplicemente, una delle artiste italiane più talentuose, con una voce di una potenza davvero inaudita. Sembra impossibile che ancora oggi accadano determinati eventi, eppure succedono: nel corso di un’intervista, la Zilli ha spiegato di essere stata scartata per un lavoro perché incinta, quando aspettava la figlia Anna Blue, nata poi a Milano il 2 giugno.

Nina Zilli: “Ho perso il lavoro dopo l’annuncio della gravidanza in TV”

Qualcuno ricorda probabilmente lo sketch di Fiorello e Fabrizio Biggio a Viva Rai2!. Uno sketch che, di fatto, ha messo tutti al corrente della gravidanza di Nina Zilli, ancor prima che potesse farlo lei. In seguito lo ha fatto, ma il suo annuncio è stato indubbiamente amaro. C’è, però, un dettaglio che nessuno conosceva ad oggi, e che l’artista ha rivelato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo saputo che è incinta. Faremmo a meno di lei, grazie”. Parole che nessuno di noi vorrebbe mai leggere.

“Gennaio 2023, aspettavo Anna Blue. Su Viva Rai2! Fiorello e Fabrizio Biggio si lasciano scappare che sono incinta. Non lo sapeva quasi nessuno e sono rimasta male perché avrei voluto dare io la notizia, per fortuna almeno ai miei l’avevo annunciato. Vabbé, è passata. Non mi aspettavo quello che è successo dopo”, ha detto Nina Zilli. Già quello ha scatenato diverse critiche e polemiche: del resto, l’annuncio della dolce attesa è quanto di più personale si possa mai immaginare.

Tuttavia, non è stato l’unico dettaglio triste della vicenda. Sì, perché, dopo lo sketch in diretta televisiva, è avvenuto qualcos’altro di davvero difficile da metabolizzare e digerire. “Nei giorni dello “spoiler” di Fiorello e Biggio stavo trattando la partecipazione a un evento privato. Gli organizzatori hanno contattato il mio staff spiegando di avere sentito la notizia, domandavano quando era previsto il termine della gravidanza. Con serietà, gli è stato comunicato. (…) Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi. Se deve partorire non sarà pronta, cambiamo cavallo. Che gentilezza, che premura: si riposi. Hanno ritirato la proposta senza nemmeno sentire se davvero temessi di non farcela”.

La vita da mamma di Anna Blue

Questo aneddoto non ha in alcun modo fermato quel vulcano che è Nina Zilli. Energia pura. Voglia di fare. Di dedicarsi alla sua amatissima musica. “Ero al quarto mese e mi toglievano il lavoro perché ero incinta come fosse la cosa più naturale del mondo”. Ma, come ricorda l’artista stessa, siamo nel 2023. Oltretutto, l’evento in questione si sarebbe tenuto un mese dopo il parto. E l’aspetto che descrive pienamente la Zilli è che, dopo la nascita di Anna Blue a giugno, con il consenso del medico, è salita su un palco a Rimini. “Pronta o non pronta, signori, avrei dovuto dirlo io: o no?”.

Nel corso dell’intervista c’è stato anche spazio di parlare della sua vita da mamma. Una mamma “di corsa”, come tutte, ha sottolineato la Zilli. Ma un po’ più fortunata. “Perché con il mio lavoro posso programmare e quindi essere molto presente. In ogni caso promotrice dei nonni patrimonio dell’umanità”. Al suo fianco, ovviamente, c’è il compagno, Daniele Lazzarin, in arte Danti: si alternano per stare con la piccola.