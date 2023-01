“Viva Rai2” su Instagram, l’errore di Fiorello e Biggio mette nei guai la Marcuzzi

Fonte: Ansa Fiorello

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, questa volta, l’hanno fatta davvero grossa. I due irriverenti conduttori di Viva Rai2 sono comparsi questa mattina in diretta Instagram e, tra i volti noti da contattare telefonicamente, c’era anche Alessia Marcuzzi. Tuttavia qualcosa è andato storto dal momento che, al momento di avviare la chiamata con la conduttrice, hanno inquadrato il suo numero di cellulare. Danno ormai fatto e così la Marcuzzi, che questa sera torna in tv con il debutto di Boomerissima, è stata inondata di messaggi dai fan.

Fiorello e Biggio rendono pubblico il numero di Alessia Marcuzzi in diretta Instagram

Rai2 da dicembre ha giocato il proprio asso nella manica per risollevare gli ascolti della prima fascia mattutina e riportarli a risultati sorprendenti. Rosario Fiorello è a tutti gli effetti uno dei volti simbolo della rete in questo periodo e, grazie a Viva Rai2, si è rilanciato in tv conquistando il pubblico. Tuttavia, questa mattina, lo showman è incappato in un danno che è subito parso irreparabile. In attesa del ritorno di Viva Rai2 in tv dal prossimo lunedì dopo la pausa natalizia, il conduttore ha fatto una diretta Instagram con il braccio destro del programma, Fabrizio Biggio.

L’irriverente duo ha voluto contattare telefonicamente Alessia Marcuzzi per presentare in diretta social il suo nuovo format, Boomerissima, in partenza questa sera su Rai2. Tuttavia sono incappati in un clamoroso scivolone: avviando la chiamata con la conduttrice, infatti, hanno inquadrato lo schermo del loro telefono dove compariva non solo il nome, ma anche il numero della conduttrice.

Uno scherzo che ha messo la sicurezza di Alessia Marcuzzi in seri guai, dal momento che la conduttrice è stata presto inondata di telefonate e messaggi dai fan. Lei stessa ha ironizzato sulla vicenda, condividendo sulle Instagram stories gli screen di alcuni messaggi ricevuti dai sostenitori. “Abbiamo fatto un danno micidiale” l’ironico commento di Fiorello e Biggio, che hanno anche spiegato come ora la conduttrice dovrà cambiare numero di telefono.

Alessia Marcuzzi e il ritorno in tv con “Boomerissima”

Nonostante il fuoriprogramma che l’ha vista involontariamente coinvolta questa mattina, Alessia Marcuzzi si appresta a tornare nel suo habitat naturale: la televisione. Questa sera, infatti, prende il via il nuovo format di Rai2 Boomerissima, che metterà a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero coloro che hanno amato gli anni ’80 e ’90, e i millenials, ovvero quelli che hanno vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.

Un vero e proprio confronto intergenerazionale che unirà le famiglie davanti alla tv, dai giovani ai più adulti, per assistere alle sfide proposte di puntata in puntata. Un mix esplosivo di giochi e varietà all’insegna della musica, che segna il ritorno sul piccolo schermo di Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset.

La conduttrice non vede l’ora di fare il suo debutto e, nella conferenza stampa di presentazione dello show, si è anche confermata (ancora una volta) campionessa di stile. Completo grigio chiaro, pantalone palazzo e gilet per un sorprendente outfit. Alessia Marcuzzi sta affrontando un vero e proprio periodo di rinascita, in attesa di rivederla sul piccolo schermo con un programma che promette spettacolo e sano intrattenimento.