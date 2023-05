Aurora Ramazzotti: “Ora d’aria”. Ma è bufera: le critiche su Instagram

Quando si parla di Aurora Ramazzotti, c’è sempre una critica dietro l’angolo. Lo abbiamo visto sin dalle sue prime apparizioni in pubblico, sui suoi profili social, sulle polemiche mosse durante la gravidanza. Basta molto poco per “scaldare” gli animi su Instagram, ed è successo (di nuovo). Un post in particolare ha scatenato le critiche: Aurora fuori di casa, senza suo figlio, Cesare Augusto. Ma è davvero così?

Aurora Ramazzotti, le critiche per la sua “ora d’aria”

In campo scendono le mamme. Sì, il post su Instagram di Aurora Ramazzotti è stato preso di mira da una larga fetta di donne. “Ora d’aria per mami”, ha scritto, mostrando una foto senza Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023. Per la serie “apriti cielo”, i commenti negativi non sono tardati ad arrivare, anzi, si sono moltiplicati nel giro di un tempo davvero brevissimo.

Da “noi l’ora d’aria non ce la possiamo permettere” fino a “sono solo poche le privilegiate come te”, è facile immaginare il decorso dei commenti. La Ramazzotti, però, non è rimasta in silenzio, e ha voluto aggiungere alcuni dettagli importanti.

La replica alla polemica su Instagram

“Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’ e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro. Allora sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa ‘sta benedetta ora d’aria e ora stanno tutti litigando, rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare”, ha spiegato nelle sue stories su Instagram.

Un aspetto che tuttavia l’ha molto divertita c’è, ed è anche un dettaglio importante: nella foto condivisa sui social, infatti, non ha mostrato Cesare. Ma il neonato era proprio con lei. “Ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me e quindi stanno litigando per niente”. Siamo di fronte al “nulla”, se così possiamo dire, all’ennesima polemica montata perché di fatto siamo ormai assuefatti dai social e dalla possibilità di commentare tutto, talvolta dimenticando l’empatia.

L’importanza della salute mentale

La vicenda, tuttavia, ha permesso ad Aurora Ramazzotti di parlare di un argomento che è molto caro: la salute mentale. Diventare mamma non è facile: cedere alla retorica delle gioia e della felicità non rimanda un ritratto fedele, o almeno, ne rappresenta solo una parte. Perché quello che è successo ad Aurora è capitato anche a tante altre mamme: “Ma come, esci senza tuo figlio?”.

“Un giorno magari parleremo del fatto che se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale”, ha spiegato la Ramazzotti. “Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 100 della sciura di turno che dice ‘mio figlio ha 21 anni e io ancora non ho mai preso un’ora d’aria’”. Un discorso che tocca tante, forse troppe mamme. E, come ha detto proprio la Ramazzotti, non deve esserci sempre un commento per ogni scelta. Perché ogni decisione è diversa, è personale. E ognuno, alla fine, ha il diritto di vivere la propria “ora d’aria” come meglio ritiene opportuno.