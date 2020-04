Eros e gli incontri “segreti” con la Morise: “Un rapporto quasi adolescenziale”

editato in: da

Se ne parla da settimane e continuano ad emergere nuovi dettagli sulla loro storia d’amore: stiamo parlando di Eros Ramazzotti e Roberta Morise, che, a quanto pare, sarebbero innamoratissimi e coinvolti in una relazione importante, che di certo non è un’avventura.

Sia la showgirl che l’artista non hanno confermato né smentito la relazione, ma gli indizi sono sempre di più: secondo il settimanale Oggi tra il cantante romano e la conduttrice Rai sarebbe iniziato tutto in autunno, da sms che poi si sono trasformati in lunghe chiacchierate al telefono.

Ramazzotti, reduce dall’addio a Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli, sarebbe rimasto stregato dalla bellezza della Morise dopo averla vista in tv a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

I due, dopo il feeling cresciuto al telefono, avrebbero deciso di incontrarsi: dopo un appuntamento romantico avrebbero scoperto di avere tante passioni in comune e di basarsi sugli stessi valori, come ha rivelato Oggi: “In primis la musica, per entrambi ragione di vita. Poi il buon vino, i viaggi, la campagna, gli affetti, la vita semplice. Entrambi attaccati alle piccole cose, quelle vere”.

A quanto pare Eros a dicembre si trovava a Roma per un concerto e avrebbe invitato la Morise all’evento: il cantante poi si sarebbe trattenuto per diversi giorni nella capitale, trascorrendo momenti magici col suo nuovo amore. “In quei giorni sono inseparabili. Cene in luoghi segretissimi e notti trascorse in alcove lontane da occhi indiscreti. Camini accesi, tappeti su cui adagiarsi e buon vino rosso hanno fatto il resto”.

A questo punto sembra sempre più chiaro che non si tratti di un flirt passeggero: Roberta Morise è una donna “tradizionale”, che mai si concederebbe a una storia da una notte e via. Persone vicine ad entrambi hanno rivelato che il loro è un “rapporto tenero, romantico, quasi adolescenziale“.

Inoltre, da quanto hanno raccontato degli amici, la conduttrice sembrerebbe aver ritrovato il sorriso: “È radiosa”, ha svelato una persona vicino a lei. E anche per Eros sarebbe arrivata l’agognata serenità dopo il divorzio con la madre dei suoi figli.

Nonostante lei viva a Roma e lui a Milano, questo non avrebbe fermato la loro frequentazione. Il cantante più di una volta aveva smentito nuovi flirt, affermando di volersi concentrare solo sui figli, ma questa volta c’è il silenzio da parte sua: Roberta Morise gli ha fatto proprio cambiare idea sull’amore.