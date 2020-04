Eros Ramazzotti e Roberta Morise innamorati: parlano gli amici

editato in: da

Gli amici raccontano l’amore fra Roberta Morise ed Eros Ramazzotti, impegnati in una nuova relazione che, a quanto pare, è diventata da subito importante per entrambi. Il cantante romano è reduce dall’addio a Marica Pellegrinelli, la top model sposata nel 2014 da cui ha avuto due figli, mentre Roberta è single da un anno dopo alcune relazioni finite male.

La conduttrice Rai ha alle spalle una love story con Carlo Conti, oggi sposato con Francesca Vaccaro. In seguito è stata legata al tennista Potito Starace e all’imprenditore svizzero Luca. A regalarle il sorriso è stato proprio Eros, che sarebbe rimasto stregato dalla sua bellezza dopo averla vista in tv a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

Lei vive a Roma, mentre lui a Milano, ma questo non avrebbe fermato la conoscenza che, dopo un appuntamento romantico, ora procede fra videochiamate e messaggi. Se i diretti interessati non hanno mai commentato il gossip, svelando cosa stia accadendo, a farlo ci hanno pensato gli amici che hanno rilasciato alcun dichiarazioni al settimanale Di Più Tv. Fonti vicine a Roberta Morise affermano che la presentatrice sarebbe molto cambiata nell’ultimo periodo.

“Roberta è una ragazza molto riservata – ha svelato un amico -, ma non ci stupirebbe che è così innamorata, perché in queste settimane sembra davvero aver ritrovato il sorriso. È radiosa”. La relazione con la Morise avrebbe cambiato anche Ramazzotti che si starebbe lasciando definitivamente alle spalle il matrimonio con Marica Pellegrinelli. La modella, che dopo l’annuncio del divorzio era uscita allo scoperto con Charley Vezza, sarebbe tornata di recente single, ma ora Eros avrebbe occhi solamente per Roberta. “Eros adesso ha ritrovato il sorriso e la serenità dopo la sua separazione da Marica”, ha spiegato una persona molto vicina al cantante romano.

Più volte l’artista aveva smentito nuovi flirt, prima con Carolina Stramare, Miss Italia, poi con Valentina Bilbao, artista conosciuta a Miami, affermando di volersi concentrare solo sui figli. L’arrivo di Roberta Morise però avrebbe cambiato i suoi piani, facendolo credere di nuovo nell’amore.