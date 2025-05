Fonte: IPA Enrico Bartolini e Roberta Morise

Sì, Roberta Morise è incinta per la seconda volta. Le voci circa una nuova gravidanza della showgirl si rincorrevano da qualche settimana ma solo ora la diretta interessata ha dato il lieto annuncio. Ad un anno dalla nascita del piccolo Gianmaria, la 39enne allarga la famiglia con il marito Enrico Bartolini, sposato nel 2024.

Roberta Morise sarà mamma per la seconda volta. La conduttrice ha rivelato al settimanale Gente che il secondo figlio nascerà il prossimo novembre. “Gianmaria ha compiuto un anno, io aspetto un bambino che nascerà a novembre. Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta”, ha dichiarato.

L’ex di Carlo Conti ha poi raccontato un curioso retroscena: “È stato mio marito a scoprire che ero incinta. Ha avvertito che avevo un profumo di pelle diverso dal solito. ‘Hai qualche giorno di ritardo? Secondo me sei incinta’. Ho fatto il test ed è apparsa immediatamente la notizia: una nuova vita stava arrivando tra noi”.

La reazione di Enrico Bartolini è stata ovviamente di grande felicità: “È un papà meraviglioso, dolce, presente a 360 gradi, accudente, paziente, un po’ come lo era il mio”, ha ammesso la Morise che, invece, ha provato un mix di emozioni diverse.

“Io sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino. Da quando è nato mi sono dedicata esclusivamente a lui, alle sue esigenze, al suo benessere, mettendo da parte il lavoro in tv”.

Il suo cruccio è quello di non sentirsi in grado di riuscire a dargli le attenzioni giuste: “Non volevo trascurare lui e nemmeno Enrico. Sono per indole attenta, presente, temevo di non essere in grado di gestire tutto da sola e allo stesso tempo non volevo chiedere supporti”.

Ad ogni modo nessuna crisi tra Roberta Morise e il marito come insinuato da qualcuno di recente: “Ho avuto una settimana di totale smarrimento, un cortocircuito di emozioni che ha rischiato di rendere tesi i rapporti anche con mio marito”. E, ora, la presentatrice è al settimo cielo.

L’incontro magico con Enrico Bartolini

Dopo una serie di amori sbagliati, Roberta Morise ha finalmente trovato l’amore della sua vita: Enrico Bartolini. L’incontro è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Lui è lo chef italiano con più stelle Michelin e il secondo del mondo. Una vera e propria star dei fornelli, nota a livello internazionale tra gli amanti della cucina di alto livello.

Molti invece lo conoscono perché è stato tra i giurati di Celebrity Chef, il cooking show del preserale di Tv8 condotto da Alessandro Borghese.

Bartolini, 45 anni, ha alle spalle un divorzio e tre figli avuti dall’ex moglie. Il più grande, Tommaso, ha 17 anni e studia al Liceo linguistico. Ci sono poi Giovanni, 12 anni e tifoso sfegatato dell’Atalanta, e Vittoria, nata undici anni fa.

Ora per Enrico arriva il quinto erede, frutto del grande amore con la Morise che ha stravolto la vita di entrambi.