Roberta Morise di nuovo incinta, secondo figlio in arrivo per la conduttrice

Fonte: Getty Images Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Un’altra cicogna in volo per Roberta Morise. A neppure un anno dalla nascita del primogenito Gianmaria e dalle romantiche nozze con lo chef ed imprenditore Enrico Bartolini, la conduttrice calabrese è di nuovo in dolce attesa. Un altro bebè in arrivo per la 39enne, che non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia tutta sua.

Roberta Morise incinta del secondo figlio

Le voci su una seconda gravidanza di Roberta Morise si susseguono da qualche settimana: prima un pancino sospetto sui social, poi un’ecografia apparsa tra le storie di Instagram. Un annuncio ufficiale, ad oggi, non è mai arrivato. La notizia però è stata confermata dal sempre informato Chi: “A un anno dall’arrivo del loro primogenito, la showgirl e lo chef stellato sono di nuovo in dolce attesa”, scrive il magazine.

Il giornalista Giuseppe Candela ha smentito le voci di rottura tra Roberta ed Enrico, come infatti insinuato da qualcuno, e ha confermato l’arrivo di un altro bebè. “L’amore tra la showgirl e lo chef stellato va a gonfie vele, la coppia si prepara a una novità: diventeranno genitori per la seconda volta. Solo un anno fa avevano accolto con gioia l’arrivo del piccolo Gianmaria che tra pochi mesi avrà un fratellino”.

Molto probabilmente, dunque, il piccolo in arrivo sarà un maschietto anche se per conoscere con certezza il sesso del nascituro toccherà attendere la conferma della Morise, che al momento è lontana dalle scene per dedicarsi al suo impegno di mamma.

L’incontro magico con Enrico Bartolini

Dopo una serie di amori sbagliati, Roberta Morise ha finalmente trovato l’amore della sua vita: Enrico Bartolini. Lui è lo chef italiano con più stelle Michelin e il secondo del mondo. Una vera e propria star dei fornelli, nota a livello internazionale tra gli amanti della cucina di alto livello. Molti invece lo conoscono perché è stato tra i giurati di Celebrity Chef, il cooking show del preserale di Tv8 condotto da Alessandro Borghese.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”, ha raccontato Bartolini. “Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia”, ha aggiunto.

“E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo“.

Enrico Bartolini, 45 anni, ha alle spalle un divorzio e tre figli avuti dall’ex moglie. Il più grande, Tommaso, ha 17 anni e studia al Liceo linguistico. Ci sono poi Giovanni, 12 anni e tifoso sfegatato dell’Atalanta, e Vittoria, nata undici anni fa. Ora per Bartolini arriva il quinto erede, frutto del grande amore che sta vivendo con la Morise.