Eros Ramazzotti e Roberta Morise, come è nato l’amore: tutti i dettagli

editato in: da

Spuntano nuovi dettagli sulla love story fra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Come è nato l’amore? Secondo alcune indiscrezioni tutto sarebbe partito dalla televisione e dal programma condotto dalla showgirl: I Fatti Vostri. Il cantante romano infatti avrebbe visto per la prima volta la conduttrice sul piccolo schermo rimanendo conquistato dalla sua bellezza e dal suo sorriso.

Eros, folgorato da Roberta Morise, avrebbe fatto di tutto per conoscerla, ottenendo il suo numero da un amico comune. Da quel momento i due avrebbero iniziato a sentirsi quotidianamente tramite videochiamate e telefonate. Una persona vicina a Ramazzotti ha raccontato al settimanale Gente che si sarebbe stato anche un romantico appuntamento. Poi però il destino e i rispettivi impegni, avrebbero portato la conduttrice Rai e l’artista romano lontani uno dall’altro.

Mentre Eros è tornato a Milano per stare accanto alla famiglia, interrompendo il tour in giro per il mondo, Roberta continua a lavorare nella sua trasmissione che va in onda tutti i giorni. La Morise è tornata single da circa un anno, dopo la fine della relazione con un noto imprenditore, nel suo passato anche una storia d’amore molto importante con Carlo Conti.

Ramazzotti invece è reduce dal divorzio da Marica Pellegrinelli, la top model da cui ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Mentre la modella era tornata a sorridere con Charley Vezza dopo l’addio all’artista romano, Eros aveva ribadito più volte di essere single. Il cantante aveva affermato di volersi concentrare solo sui figli, compresa Aurora Ramazzotti, frutto del suo amore per Michelle Hunziker.

A fargli cambiare idea sarebbe stata Roberta Morise. Dopo un corteggiamento serrato la conduttrice avrebbe ceduto all’amore per Eros e ora la love story starebbe continuando. I due, svelano fonti vicine, attualmente sarebbero in contatto tramite i social e si sentirebbero tutti i giorni. Per entrambi si tratta di un nuovo inizio dopo la fine delle rispettive relazioni, che sta tornando a farli credere nell’amore.