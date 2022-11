Nuovo flirt per Roberta Morise: la conduttrice ha scelto l’ex di Michelle Hunziker

Fonte: IPA Roberta Morise

Roberta Morise guarda al futuro e riparte in amore. La nota conduttrice sta provando a lasciarsi alle spalle la storia con Giulio Fratini, al quale è stata legata per circa un anno e mezzo. Ha confermare l’addio è stata la diretta interessata, che ha poi svelato il motivo della rottura: “Ho resistito agli alti e bassi ma poi lui mi ha tradita. Affronto come sempre le delusioni a testa alta, anche se ho capito che devo essere meno buona, pur continuando a credere nell’amore”.

Roberta Morise a cena con l’ex della Hunziker

Il mondo del gossip si è concentrato particolarmente su Michelle Hunziker di recente, così come su Tomaso Trussardi. Stavolta la conduttrice non ha un ruolo diretto nella vicenda, che riguarda invece una sua vecchia fiamma e la collega Roberta Morise.

Il settimanale Oggi ha svelato come vi sia un flirt con Giovanni Angiolini. Il bel chirurgo, che ha 41 anni, ovvero cinque in più di lei, sarebbe stato paparazzato durante una cena in compagnia della presentatrice. Gli atteggiamenti, si legge nella rubrica di Alberto Dandolo, pare fossero confidenziali. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, almeno per il momento. Un’uscita sospetta dei due, che potrebbe far pensare a un flirt. È ancora presto per parlare d’amore e, dopo la cocente delusione, la Morise vorrà probabilmente andarci cauta.

Guardando ad Angiolini, invece, il suo passato amoroso non inizia e termina di certo con Michelle Hunziker. Si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo prendendo parte al Grande Fratello 14. All’interno della casa di Cinecittà ha avuto modo di conoscere l’infermiera e modella Mary Falconieri. I due sono stati una coppia per alcuni anni e, dopo qualche flirt, pare sia giunto il momento per lui di tornare in una relazione stabile.

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker

Un’estate bollente, quella di Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker. Considerando quanto poco sia durata, però, questa conoscenza rientra nella categoria dei flirt, più che in quella delle relazioni amorose. Il chirurgo ha preferito non parlarne apertamente, anche se le foto dei paparazzi li mostrano in atteggiamenti decisamente intimi. Complici, sorridenti e felici in ogni scatto pubblicato. Momenti di totale relax, che però non hanno avuto un seguito. Una lunga vacanza trascorsa tra Milano, Parigi e la Sardegna, dopo aver ufficializzato la rottura con Tomaso Trussardi.

È stato però quest’ultimo ad avere la meglio, alla fine. Si parla insistentemente di una nuova chance tra i due, dopo l’improvvisa rottura in seguito a ben 10 anni d’amore e due figlie, Sole e Celeste. Separazione annunciata a inizio 2022, seguita da mesi di gossip insistente. In questo ambito rientra pienamente il flirt con Angiolini. Ora sembrano pronti a ripartire ma, come sottolinea Chi, lui avrebbe indicato una chiara linea da seguire.

Durante l’allontanamento, Trussardi si è tenuto lontano dai riflettori. Ha preferito non rilasciare dichiarazioni e ora vorrebbe proseguire in questa direzione. Pare infatti abbia posto una sorta di veto ai servizi posati per i giornali, così come alle interviste televisive. Vorrebbe vivere la loro storia in maniera più intima. Un rapporto vero tanto dentro quanto fuori casa.