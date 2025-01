Giovanna Civitillo, la verità sull’incidente: cos’è successo alla moglie di Amadeus

Fonte: IPA Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ha avuto un incidente, come lei stessa aveva rivelato sui social pubblicando una foto scattata al pronto soccorso. Appena medicata, col tutore nel braccio e una lesione al labbro inferiore com’era ovvio è cresciuta la preoccupazione in merito alle sue condizioni di salute e in molti si sono chiesti cosa sia accaduto. A spiegarlo è stata la moglie di Amadeus, contattata telefonicamente dal settimanale Gente.

La foto al pronto soccorso dopo l’incidente

“Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”, aveva scritto così a corredo della foto, rassicurando tutti senza però scendere nei dettagli dell’accaduto. Certamente per Giovanna Civitillo sono state ore difficili, segnate dalla preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Un braccio fasciato in un tutore non è mai buon segno, ma d’altronde per la moglie di Amadeus non si tratta del primo infortunio. Tempo fa era caduta mentre si spostava in hoverboard, riportando una frattura scomposta al gomito sinistro. Poi da ballerina di professione quale era, certamente non saranno mancate altre “occasioni” simili.

Prima di rivelare la dinamica dell’incidente, in tanti tra amici e fan hanno espresso la loro vicinanza alla moglie di Amadeus, da Tosca D’Aquino a Matilde Brandi, per citarne soltanto un paio. A far capolino, però, sono stati anche i messaggi del marito, che ha lasciato dei cuoricini, e del figlio Josè che ha scritto: “Mia mamma è la più forte”.

Cosa è successo a Giovanna Civitillo

Non sono trascorse troppe ore dalla pubblicazione della foto su Instagram, ma Giovanna Civitillo ha già dato qualche dettaglio in più a proposito dell’incidente. A riportarlo è stato il settimanale Gente, che ha raggiunto telefonicamente la conduttrice: dopo aver avuto un calo di pressione, è scivolata in bagno sbattendo così il volto e il braccio. A questo punto si è recata immediatamente al pronto soccorso (quello del Policlinico di Milano, come lei stessa aveva già detto) e lì è arrivata la diagnosi: “Ha riportato una sub-lussazione della spalla e tre punti di sutura sotto il labbro”.

Nulla di grave per fortuna, ma lo spavento c’è stato. Gli incidenti domestici spesso vengono sottovalutati, ma possono causare danni di una certa entità. “Mi sento miracolata“, ha commentato la moglie di Amadeus sempre al settimanale, aggiungendo poi un messaggio per tutte le persone che hanno mostrato vicinanza nelle scorse ore, riempiendola di commenti: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto”.

Adesso non le resta che prestare attenzione alla spalla, restando a riposo e seguendo ogni indicazione dei medici (al momento è assente dallo studio di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici). Per una lussazione del genere possono volerci fino a quattro mesi per il totale recupero. Mesi che certamente supererà, anche grazie al grande affetto che la circonda.