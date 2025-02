Fonte: IPA Amadeus

La quinta puntata di C’è posta per te va in onda sabato 8 febbraio 2025: ci attende una puntata ricca di emozioni. Maria De Filippi ha scelto un ospite d’eccezione per una sorpresa speciale: Amadeus insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Non è affatto un caso che la puntata venga mandata in onda in un periodo tanto caldo per la Rai: la Settimana Santa di Sanremo si avvicina, l’11 febbraio va in onda la prima serata “istituzionale” del Festival e il 15 febbraio è prevista la finale. Per allora, C’è posta per te si fermerà per tornare la settimana prossima.

C’è posta per te, ospiti e anticipazioni dell’8 febbraio 2025: arrivano Amadeus e Giovanna Civitillo

Il people show di Maria De Filippi è pronto per tornare con una nuova puntata carica di storie e di emozioni. E con due ospiti speciali, a dir poco: Amadeus e Giovanna Civitillo. Ovviamente la puntata, come sempre, avrà altri grandi protagonisti: le storie, che sono al centro di tutto. Sia Amadeus quanto la Civitillo non erano mai stati in veste di ospiti a C’è posta per te: un “debutto” in un periodo decisamente non casuale. Anche perché nessuno di noi si sarebbe mai immaginato, l’anno scorso, di vedere proprio Amadeus su Mediaset e non a Sanremo, dopo aver condotto il Festival per cinque anni consecutivi.

Questa è la seconda volta che Maria De Filippi chiama nei suoi programmi il conduttore: è già successo con Amici, nell’appuntamento settimanale della domenica. Ed è stata la De Filippi a ringraziare pubblicamente Amadeus ai tempi: “Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent“. E Amadeus in risposta ha supportato Amici: “Questo talent dà l’occasione ai ragazzi di stare al centro della scena, di imparare e di fare liberamente quello che sentite. Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi io tante volte ho attinto con grande piacere“. Del resto proprio Angelina Mango, ex Amici, ha vinto Sanremo 2024.

Le storie al centro di C’è posta per te

Al centro di C’è posta per te ci sono come sempre le storie. Nella scorsa puntata, abbiamo visto tra gli ospiti Paolo Bonolis e Al Bano. La prima storia, legata a Bonolis, indubbiamente commovente, in cui abbiamo conosciuto Assunta, che ha scelto di rivolgersi alla trasmissione per ricucire il rapporto con i figli, dopo la morte del marito nel gennaio del 2023. Più curioso il siparietto su Al Bano, andato in trasmissione perché chiamato da tre signore che hanno affermato di averlo conosciuto. E lui? Smemorato.

C’è posta per te va in onda oggi sabato 8 febbraio 2025 su Canale5 a partire dalle ore 21,35 circa: dopo questa puntata, C’è posta per te si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo, quindi non andrà in onda sabato prossimo 15 febbraio, e tornerà regolarmente dal 22 febbraio. Molti programmi seguono lo stesso destino, come Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino su Rai2 (anche lui è stato ospite da Maria a C’è posta per te).