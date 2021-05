Al Bano e Romina sfidano i Maneskin: lo show in onda contro l’Eurovision

editato in: da

Al Bano Carrisi e Romina Power sfidano i Maneskin: il loro show 55 passi nel Sole, andrà in onda contro l’Eurovision. Dopo la vittoria a Sanremo 2021 infatti la band guidata da Damiano David si esibirà alla finale dell’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni.

L’anno scorso l’evento era stato cancellato a causa della pandemia e Diodato aveva preso parte all’Europe Sine a light esibendosi sulle note di Fai rumore in un’Arena di Verona vuota. Quest’anno la manifestazione verrà trasmessa su Rai Uno il 22 maggio. La super favorita è la maltese Destiny Chukunyere con la canzone Je Me Casse, ma i Maneskin potrebbero sorprendere tutti con una esibizione coreografica e fuori dagli schemi, proprio come loro.

L’evento si potrà seguire su Rai Uno e nello stesso giorno su Canale Cinque andrà in onda lo show di Al Bano e Romina. Dopo la finale di Amici di Maria De Filippi infatti ci sarà spazio per le repliche di 55 passi nel Sole, il programma di successo della coppia Carrisi-Power. Uno show dedicato alla carriera dei cantanti, ma anche al loro amore che per anni ha fatto sognare i fan di tutto il mondo.

Sul palco Al Bano e Romina, accompagnati dai figli Cristel, Romina Jr e Yari, provetti conduttori. Tanti gli ospiti della coppia d’oro della musica, da Fabrizio Moro a Michele Placido, passando per Pupo, J Ax, Alex Britti, Pippo Baudo, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Gabriele Cirilli, Roberto Vecchioni, i The Kolors e Gigliola Cinquetti. L’Eurovision Song Contest si svolgerà presso l’Ahoy Arena di Rotterdam dal 18 al 22 maggio. Per partecipare la band romana che ha trionfato a Sanremo 2021 è stata costretta a modificare in parte il brano per rispettare il regolamento.

Nella nuova versione sono stati tagliati cinque secondi e una parte dell’introduzione per far rientrare la canzone nella durata di tre minuti imposta dall’Eurovision. Sono state inoltre eliminate le parolacce che non sono ammesse alle regole dell’evento. “Non sono consentite imprecazioni o altri linguaggi inaccettabili nei testi o nelle esecuzioni delle canzoni”, si legge nel regolamento. Dunque il verso “Vi conviene toccarvi i c******i” si è trasformato in: “Vi conviene non fare più errori”. Via anche la frase: “La gente non sa di che c***o parla”, divenuta: “Non sa di che cosa parla”.