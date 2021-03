Emma Stone mamma: nato il primo figlio da Dave McCary

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Emma Stone è diventata mamma: l’attrice ha dato alla luce il primo figlio. Secondo quanto riportato da TMZ, la diva di Hollywood avrebbe partorito lo scorso 13 marzo, ma la notizia sarebbe trapelata solo in queste ore. Il sesso del bambino, almeno per ora, resta un mistero, e sia la Stone che il marito hanno scelto di non pubblicare foto.

Nelle scorse settimane l’attrice premio Oscar era stata paparazzata per le vie di Los Angeles con una tuta nera che non nascondeva il pancione, segno che la gravidanza era arrivata ormai agli sgoccioli. La Stone non ha mai rilasciato interviste al riguardo, tenendo fede alla sua grande discrezione. A svelare il fidanzamento con Dave McCary era stato proprio il comico e scrittore, che aveva condiviso su Instagram una foto in cui Emma mostrava felice l’anello.

Le nozze, prima rimandate a causa della pandemia, si erano svolte in seguito in gran segreto. Poi la notizia della gravidanza, avvolta nel mistero e mai commentata. “Quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli – aveva raccontato nel 2018 l’attrice a Elle -. Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata: adesso voglio davvero sposarmi e pure avere dei figli”.

Il primo incontro con Dave era avvenuto poco dopo l’addio di Emma ad Andrew Garfield, conosciuto sul set de L’Uomo Ragno. I due si erano incontrati durante Saturday Night Live il programma di cui McCary è comico e autore. Poi l’amore, ufficializzato nel 2017, e la proposta di nozze. Infine il matrimonio segreto e l’arrivo del primo figlio della coppia.

Anche se la Stone non ha rilasciato dichiarazioni, una fonte aveva raccontato al Daily Mail l’emozione dell’attrice durante la gravidanza e la gioia di diventare mamma. “È molto felice per la sua gravidanza e per quello che verra dopo – aveva confidato un’amica -. Ha sempre voluto una famiglia e non vede l’ora di diventare mamma. Inoltre si sente molto fortunata perchè è a casa durante questo periodo di tempo e non è sul set ormai da molto. Ama essere in riva all’oceano e trascorrere il tempo all’aperto mantenendosi attiva”.