Crudelia 2, cosa sappiamo del sequel del film con Emma Stone

Emma Stone è Crudelia De Mon, le prime immagini dal trailer del film

Le atmosfere cupe di Crudelia e la bravura di Emma Stone stanno facendo furore al botteghino: il live action Disney dalla sua uscita ha incassato 48,5 milioni di dollari in tutto il mondo e non stupisce, quindi, che siano iniziate a circolare le voci di un seguito.

A quanto pare la Disney, infatti, starebbe già lavorando al sequel e al momento sarebbe nella fase di sviluppo iniziale del nuovo progetto.

Del resto l’accoglienza per la pellicola è stata molto calorosa. “Siamo molto soddisfatti del successo al botteghino di Crudelia”, ha detto un portavoce di Disney Studios secondo quanto è stato riportato da Deadline e da Hollywood Reporter. Poi ha aggiunto che il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, riportando i vari punteggi. Infine ha concluso: “Non vediamo l’ora che continui a godere di questo fantastico film a lungo termine”.

Per il momento nulla è ancora stato detto in maniera ufficiale, ma a quanto pare sarebbero già stati riconfermati il regista e lo sceneggiatore, ovvero Craig Gillespie e Tony McNamara. Una buona notizia, dunque, per tutti i fan della pellicola interpretata magistralmente da Emma Stone, che ha regalato al pubblico una splendida performance nei panni di una delle cattive per antonomasia.

Il film racconta il passato di Crudelia De Mon, donna – come emerge già dal nome – crudele e antipatica nata dalla penna di Dodie Smith, che l’ha resa l’antagonista perfetta nel romanzo I cento e un dalmata, libro poi divenuto un grande classico anche nelle sue numerose versioni per il piccolo e grande schermo. Il live action Disney è ambientato nella Londra degli anni Settanta, qui il pubblico può ammirare Emma Stone nei panni della giovane stilista Estella De Mon, che diventa ossessionata dalle pelli dei cani e in particolare quelle dei dalmata. Questo la fa diventare nota con il nome di Crudelia, donna terrificante e spietata. Look particolarissimi per l’attrice che sfoggia trucchi, capelli e abiti memorabili. Il cast, tra gli altri, vanta anche una strepitosa Emma Thompson nei panni della Baronessa von Hellman, titolare della casa di moda in cui la giovane Estella De Mon muove i primi passi da stilista.

Nel film cameo anche per Damiano e Victoria dei Måneskin che hanno prestato le voci ad alcuni personaggi.

E se la Disney sta già lavorando al seguito è impossibile immaginare un secondo capitolo senza Emma Stone, che si è distinta particolarmente in questo ruolo complesso.