Emma Stone, svelato il nome della figlia: nasconde un significato segreto

Emma Stone sta vivendo un periodo d’oro, collezionando tante grandi gioie sia nella vita professionale che in quella privata. La star di Crudelia lo scorso 13 marzo è diventata mamma per la prima volta ma, fedele alla sua discrezione, ha deciso di non rivelare né il sesso né il nome del bebè.

A svelarli è stato il tabloid TMZ che, mediante una fonte vicina all’attrice, è riuscito a entrare in possesso del certificato di nascita della bambina (sì, una femminuccia). Una bellissima sorpresa che in poche ora ha fatto il giro del web: la splendida Emma e il marito Dave McCary hanno deciso di chiamare la loro primogenita Louise Jean. Un doppio nome che nasconde un significato speciale e che rende il legame tra mamma e figlia ancor più solido e indissolubile.

Non tutti sanno che il nome completo dell’attrice è Emily Jean Stone, quindi ha scelto di condividere con la sua dolce bambina il secondo nome. Ma si cela molto di più dietro questa scelta: la nonna dell’attrice si chiamava proprio Jean Louise.

La splendida Emma era molto legata alla nonna e non ha perso occasione per renderle omaggio, facendole un bellissimo regalo. Venuta a mancare qualche tempo fa, la donna non potrà godersi la gioia per la nascita della pronipote, ma la piccola porterà per sempre con sé il suo ricordo, anche se non la conoscerà mai.

Trentadue anni, una carriera ricca di successi e la famiglia che ha sempre desiderato. Emma Stone sta costruendo una vita da sogno, quella che in fondo aveva sempre sperato di conquistare. Tutto grazie all’incontro con il comico, scrittore e regista Dave McCary, l’uomo che le ha rubato il cuore poco dopo la fine della relazione dell’attrice con Andrew Garfield, conosciuto sul set di The Amazing Spider-Man.

Emma e Dave si sono conosciuti durante una puntata del Saturday Night Live, programma di cui McCary è comico e autore. Un vero e proprio colpo di fulmine che pian piano si è trasformato in un travolgente amore, ufficializzato nel 2017. La coppia è sempre stata piuttosto riservata al riguardo, soprattutto l’attrice che non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla relazione con Dave.

A svelare il fidanzamento era stato proprio lui con un post su Instagram in cui metteva in bella mostra il sorriso smagliante della sua Emma dopo la fatidica proposta (con l’immancabile anello). I due hanno rimandato le nozze a causa della pandemia, ma poi si sono sposati in gran segreto coronando il loro sogno d’amore.