Kylie Jenner di nuovo mamma con Travis Scott: l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Una foto dolcissima e una data con un cuore azzurro. Kylie Jenner ha voluto annunciare al mondo di essere diventata di nuovo mamma, dopo Stormi avuta nel 2018 da Trevis Scott. La nota imprenditrice americana ha avuto un maschietto di cui non è stato rivelato il nome ed è nato il 2 febbraio 2022.

Kylie Jenner, l’annuncio su Instagram

È con uno scatto delle manine del piccolino che Kylie Jenner ha voluto annunciare al mondo di essere diventata ancora mamma. I commenti sono stati numerosi, compresi quelli della sua sorellastra Kim Kardashian che ha voluto accogliere il bambino con l’emoticon di un cuore azzurro e quello di un angioletto.

Tra le coppie più chiacchierate del 2021, quella formata da Kylie Jenner e Travis Scott è apparsa per la prima volta nel 2017, al Coachella, e da quel momento non si sono più separati. Nel 2018, hanno accolto la loro primogenita Stormi Webster, per poi entrare in crisi solo un anno dopo per il presunto tradimento da parte di lei, poi prontamente smentito dal rapper.

Le voci di crisi sono state spazzate via rapidamente e dall’annuncio più bello. La coppia ha infatti rivelato al mondo di essere in attesa del secondo figlio dopo Stormi. Il video per dare la notizia della gravidanza è stato emozionante, con tutti i momenti più importanti del suo percorso immortalati in una serie di immagini bellissime.

Il mistero sul nome

Come abbiamo già spiegato, il nome del piccolo non è ancora stato rivelato. Secondo i fan ben informati, sembrerebbe che Kylie Jenner abbia voluto chiamarlo Angel. A suggerirlo, è anche sua nonna, Kris Jenner, che ha scritto Angel Pie in modo piuttosto eloquente. La scelta potrebbe essere rivelata dai genitori nei giorni successivi al parto, avvenuto il 2 febbraio proprio come indicato nella didascalia del post Instagram dedicato all’annuncio.

Nonostante la notizia data via social, Kylie Jenner ha vissuto la sua gravidanza in totale riservatezza, preferendo vivere il momento con la sua famiglia piuttosto che con i follower. Si è ripetuta con l’annuncio della nascita del bambino, dopo la quale si è presa qualche giorno prima di postare la prima foto del piccolo. Non è quindi escluso che il silenzio possa continuare, per consentire alla neo-mamma di prendersi il giusto riposo dopo il parto e prendersi cura di se stessa e della sua famiglia.

Questa sua decisione non ha sorpreso, perché è stata la stessa presa quando ha scoperto di essere rimasta incinta di Stormi, come ha raccontato in Al passo con i Kardashian: “Ho raccontato così tanto di me… Ma quando sono rimasta incinta ero davvero molto giovane e tutto questo aveva un peso per me. Non sapevo come renderlo pubblico e non volevo sentire le opinioni degli altri, era qualcosa che dovevo affrontare e gestire da sola”.

Se per Stormi aveva deciso, drasticamente, di chiudersi in casa, per questa seconda gravidanza ha invece preferito mostrarsi in qualche occasione – poche – limitando le uscite e gli scatti social. La prima foto del bambino ha letteralmente mandato in visibilio i follower, che adesso non vedono l’ora di vedere la famiglia al gran completo.