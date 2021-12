La figlia di Kim Kardashian (8 anni) mostra le sue borse da migliaia di euro

Kim Kardashian, la figlia North, di 5 anni, ha una borsa da 2500 euro

Se qui da noi, sui social, la figlia minorenne di qualche vip ostentasse orgogliosa sui social le proprie ricchezze, probabilmente ne scaturirebbe una polemica infinita. Basti pensare alle foto dei jet privati di Sonia Bruganelli o di talune ostentazioni della Ferragni, figuriamoci se a farlo fossero bambini under 10.

Diverso è in America, dove lo status symbol è da sempre oggetto di culto e venerazione. Non a caso un programma come Al passo con i Kardashian, che ha fatto la fortuna della famiglia di ereditiere socialite, è una continua e reiterata ostentazione di sfarzo e ricchezza. Ed è stato per anni il programma più seguito e amato in tv.

Non è quindi strano che North West, che non è un punto cardinale ma la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, freschi di separazione, a soli 8 anni si diverta a postare su tik tok video in cui mostra orgogliosa la sua ricchezza famigliare e personale. Dove la prima significa camere super lussuose, spazi immensi e decorazioni natalizie ad hoc, fatte fare da esperti del settore, a tema Sing 2, film d’animazione del momento. Per quanto riguarda invece la seconda, North ha mostrato orgogliosa alle telecamere la sua collezione di borse extra lusso super costose, fatte di modelli da 5000 euro l’uno.

Nella clip di North si è avvicinata a una serie di scaffali su una parete ricoperti da una straordinaria serie di borse. La bambina ha applicato un filtro scintillante che le ha fatte brillare alla luce, seppur inutilmente, poiché la maggior parte erano già super decorate con paillettes scintillanti e borchie. Della serie: “Al kitsch non c’è mai fine”.

“Queste sono le mie borse”, ha sottotitolato North nel il video. Tra alcuni dei modelli più notevoli c’era una scintillante borsa Judith Leiber a forma di fetta di pizza ai peperoni, del valore di oltre 5000 euro. Poi un’altra borsa sempre di Judith Leiber che ricordava la carrozza di zucca di Cenerentola, all’incirca dello stesso importo, insieme a una borsa a forma di orsetto gommoso viola della stessa marca che costa quasi 4850 euro. Per non parlare di una terza ( sempre Leiber) a forma di ciambella, da 3700 euro.

C’erano anche modelli più tradizionali, ma comunque di lusso, tra cui una pochette Louis Vuitton color crema con un motivo a caramella e una borsa Balenciaga. Roba che noi comuni mortali nemmeno in una vita intera riusciremmo ad accumulare, figuriamoci in 8 anni.

A ridimensionare l’affair ci ha pensato il giudizioso nipote di Kim, figlio di sua sorella maggiore Kourtney, Mason Disick, che a 12 anni sembra il più saggio della famiglia. Tanto da ammonire zia e cugina sugli effetti negativi che possono generare tali video.

Kim dal canto suo, intervistata dall’editorialista del New York Times Bari Weiss, ha candidamente ammesso: “Che devo farci? North West è figlia di Kanye West. Lasciamo perdere, è proprio la sua gemella. Quindi continuerà a rompere le regole”. Come se lei vivesse nella privazione e non avesse mai, ma proprio mai, ostentato nulla. Vai a capirli, a volte, sti milionari.