Kim Kardashian parla di Kanye West: perché ha chiesto il divorzio

Kim Kardashian, 40 anni di eccessi e look incredibili

Il divorzio da Kim Kardashian e Kanye West è diventato ufficiale a febbraio 2021, ma l’addio tra i due era nell’aria da tempo. Ora, con la messa in onda di un nuovo episodio del reality Al passo con i Kardashian (Keep up with the Kardashian), i fan possono fare maggiore luce sul perché la coppia si sia lasciata dopo sei anni di matrimonio e su come andavano le cose qualche tempo prima che il divorzio venisse reso noto. A raccontare il proprio punto di vista è stata proprio Kim, nell’episodio che è stato realizzato a sul finire del 2020.

Proprio durante la puntata la si vede raccontare come procedeva il suo matrimonio. Il divorzio, all’epoca, era vicino e i due avevano avuto una grossa lite prima del viaggio che aveva portato la famiglia in vacanza sul lago Tahoe, motivo per cui lui non era partito. E se Kim definiva – quello che poi è diventato l’ex marito – “un papà straordinario”, all’epoca in cui è stato girato l’episodio aveva anche spiegato: “Dovrebbe avere una moglie che sostenga ogni sua mossa e viaggi con lui e faccia tutto e io non posso”, erano state state le parole della Kardashian, che tra le altre cose all’epoca aveva ammesso di sentirsi una fallita: “Mi sento un fallimento, un terzo matrimonio”.

Quelle con West, infatti, sono state le sue terze nozze. Va ricordato, infatti, che precedentemente Kim era stata sposata già due volte. La prima nel 2000, quando aveva detto sì al produttore musicale Damon Thomas dal quale ha poi divorziato quattro anni dopo. In seguito era stata la volta delle nozze (molto brevi) con Kris Humphries, giocatore NBA sposato ad agosto del 2011 e con cui è finita a novembre dello stesso anno, il divorzio – invece – è stato sancito nel 2013. La relazione con Kanye West, invece, era iniziata nel 2012 i due poi erano convolati a nozze a maggio del 2014, con una cerimonia che era stata celebrata in Italia a Firenze.

La coppia ha avuto quattro figli e per loro hanno concordato l’affido congiunto. Il divorzio tra i due era nell’aria da tempo, già nell’estate del 2020 la coppia a quanto pare era già in piena crisi e il New York Post già di “Separazione imminente”. Dopo le voci la conferma ufficiale è arrivata a febbraio 2021.