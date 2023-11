Belen Rodriguez ha postato dei nuovi scatti dalla sua vacanza alle Maldive con Elio Lorenzoni. La showgirl seduce in bikini

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez ha finalmente ritrovato la felicità, accanto al suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, che la showgirl ha presentato ai suoi ammiratori attraverso un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Da allora, la conduttrice televisiva ha condiviso diversi video e scatti romantici, in compagnia del suo nuovo amore, scacciando via ogni indiscrezione che la volevano in crisi e troppo dimagrita.

Belen Rodriguez, fortunatamente, appare più felice che mai e, di recente, sta raccontando ai suoi followers il suo nuovo viaggio con Elio Lorenzoni. I due si trovano alle Maldive e la showgirl si è mostrata sui social più bella che mai con un bikini bianco che esaltava le sue forme.

Belen Rodriguez seduce in spiaggia in bianco

Belen Rodriguez è volata all’estero con Elio Lorenzoni. Non è la prima volta che i due fidanzati scelgono di passare insieme una vacanza romantica, anzi, diverse volte, la coppia ha raccontato le proprie fughe d’amore in montagna. Ma, stavolta, la meta scelta è del tutto diversa. Infatti Belen Rodriguez ha scelto di volare con il compagno alle Maldive e, da qui, sta postando dei meravigliosi video e degli scatti che fanno sognare.

Belen Rodriguez, in particolare, ha deciso di affascinare tutti i suoi ammiratori con degli scatti davvero seducenti. Nella prima foto la showgirl si presenta al pubblico in tutta la sua bellezza con un bikini bianco senza bretelline e con i fiocchetti sui fianchi. Il seguito, la conduttrice televisiva ha condiviso anche altri due contenuti digitali che la mostrano in costume mentre quasi dà le spalle alla fotocamera.

La presentatrice tv ha condiviso anche un video di una gita in bicicletta con il compagno tra la lussureggiante vegetazione del meraviglioso luogo di vacanza: “Portami con la tua bici”.

E ancora, la coppia ha mostrato una gita in barca e una cena romantica condivisa insieme. Ma Belen Rodriguez ha regalato al suo pubblico anche uno scatto da copertina, sempre in bikini. La didascalia svela il legame della showgirl con questo luogo da sogno: “La mia isola”.

Belen Rodriguez: le critiche alle foto dalle Maldive

Belen Rodriguez è finalmente felice al fianco di Elio Lorenzoni, dopo il periodo difficile dovuto alla separazione da Stefano De Martino. Un cambio di vita che, però, incontra le critiche di molti sui haters, che non perdono occasione per commentare i suoi scatti felici con il nuovo compagno. Anche le foto dalle Maldive, infatti, hanno ricevuto diversi commenti davvero negativi: “Dovresti imparare a stare da sola…Almeno per un periodo”, “Adesso è il turno di sto poverino…tranquilla ti stancherai pure di questo!!”.

Molti utenti del web vedono un parallelismo tra la vacanza attuale con Elio Lorenzoni e le precedenti esperienze da sogno, nello stesso luogo, con i suoi ex amori: “A ste Maldive ci hai portato tutti… stesse foto, stesse pose, stesso posto, stessa marca di costume, di diverso c’è solo l’uomo”, “Sembra di rivedere il tuo viaggio con Stefano… Uguale” e ancora “Stesso copione con Stefano, Antonino e ora Elio”.

Non mancano, ovviamente, gli ammiratori che sostengono la showgirl e il suo momento felice: “Io adoro Belen, donna libera e padrona della sua vita”.