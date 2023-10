Belen è ricomparsa sui social per ribadire che sta bene, che è felice e che si sta ricaricando in montagna insieme a Elio e sua mamma. E posta foto per dimostrarlo e far tacere tutti

Fonte: IPA Belen ed Elio Lorenzoni in montagna

Belen Rodriguez è ricomparsa su Instagram. Per tranquillizzare i fan, preoccupati dal suo silenzio social, ribadire che sta bene, che è felice, non è malata, depressa o arrabbiata. Per far tacere, insomma, tutte quelle illazioni comparse negli ultimi giorni, conseguenza della sua scomparsa virtuale.

Perché, ormai, la dura legge dei social è proprio questa: per chi ha abituato i propri follower ad essere costantemente aggiornati su qualunque cosa si faccia, privatamente o professionalmente, basta poi un po’ di silenzio per scatenare il cortocircuito. Lo sa bene Fedez.

Lo scotta da pagare, in tempi social, è proprio questo: le notizie le gestisci tu, senza l’intromissione dei media, ma se poi non lo fai (e hai abituato tutti a farlo) si scatena l’inferno. Così è bastata qualche settimana di assenza di Belen per far pensare il peggio: non solo che fosse giù di morale, ma addirittura malata.

Tanto è bastato per far sì che la conduttrice chiarisse le cose personalmente, tenendo a sottolineare che non solo sta bene, non solo è insieme ai suoi affetti più cari, il compagno e la mamma Veronica, ma è felice. Super felice. “La mia vita è splendente”, “Quanto è bello tutto quanto”, in una iperbole che tra le righe sembrava quasi voler dire “Mò basta, lo avete capito. Lasciatemi stare”. Seppur con garbo e gentilezza. perché i follower, si sa, vanno trattati con i guanti.

Belen, la nuova vita ritirata con Elio

D’altronde che Belen con Elio Lorenzoni voglia aprire un nuovo capitolo della sua vita, più riservato e geloso della propria privacy, lo si era capito. Quasi nessuna foto insieme, poche dichiarazioni, e fughe lontane dalla mondanità proprio per preservare il più possibile la propria storia d’amore.

Belen, la nuova vita riparte dalla famiglia

E la rinascita di Belen parte non solo dalla lontananza dalla mondanità, ma anche, come era già successo in passato, dalla sua famiglia, per lei da sempre guscio protettivo e ancora di salvezza fondamentale nei momenti bui. E così, con lei in montagna, non c’è solo Elio ma anche mamma Veronica, amica, confidente e spalla preziosa cui appoggiarsi nei momenti più delicati.