Megan Fox in micro bikini nella giungla: look selvaggio e parrucca ramata

Fonte: IPA Megan Fox al party di Sports Illustrated: la scollatura che solo lei può osare

Una bellezza incredibile, che ogni volta lascia senza fiato. L’ultima sessione fotografica di Megan Fox l’ha vista indossare un micro bikini verde, che quasi richiamava le foglie degli alberi. La foresta lussureggiante alle sue spalle ha poi incorniciato un fisico statuario, in cui campeggia un nuovissimo tatuaggio che ha mostrato solo alcune settimane fa. La didascalia parla chiaro: “Gli alberi mi chiamano per nome”.

Micro bikini e parrucca: Megan Fox alla conquista della giungla

Negli ultimi scatti condivisi su Instagram, Megan Fox ha indossato un bikini che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Il top a triangolo lascia scoperta la parte inferiore del seno dando forma a un underboobs super sensuale, mentre lo slip con lacci legati in vita slancia la bellissima figura dell’attrice, che è apparsa davvero strepitosa.

Completa il look una lunga parrucca ramata, lasciata spettinata e arricchita con piume bianche. Un tocco speciale che richiama l’ambientazione in cui sono state scattate le foto, con tanto di farfalle sparse per la chioma. Selvaggia, certo, ma anche molto romantica. L’attrice ha condiviso il backstage degli scatti, scatenando l’apprezzamento dei suoi follower che hanno dimostrato – ancora una volta – di seguirla con grande passione.

Le foto ravvicinate hanno evidenziato anche il make up impeccabile scelto per il servizio fotografico, con uno smokey eyes piuttosto marcato e alleggerito da un gloss rosa che ha steso delicatamente sulle labbra. Le folte sopracciglia sono perfettamente disegnate mentre le ciglia sono infoltite, per dare profondità al suo splendido sguardo di ghiaccio.

Megan Fox e il dismorfismo corporeo

Noi la vediamo bellissima, ma gli occhi di Megan Fox sembrano andare in una direzione molto diversa. Difficile da credere, visti i bellissimi scatti delle ultime settimane, ma lei ha più volte dichiarato di soffrire di dismorfismo corporeo: “Non mi vedo mai come mi vedono gli altri. Non c’è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo, mai e poi mai”.

Un disturbo che ha dichiarato di avere fin da bambina. Queste le sue parole a Sport Illustrated: “Quando ero piccola, avevo un’ossessione che mi portava a fissare sempre lo stesso difetto. Non so se dipenda dal fatto che sin da giovane ho avuto subito consapevolezza del mio corpo”. Di questo problema, aveva già parlato un paio di anni fa: “Possiamo guardare qualcuno e pensare che quella persona, essendo tanto bella, abbia una vita facile. Ma molto probabilmente non si vedrà in quel modo”.

A soffrire di dismorfofobia sono tantissime star, tra cui Uma Thurman, Miley Cyrus e Robert Pattinson. E ancora Bianca Gascoigne, appena diventata mamma, che aveva raccontato del suo problema a Ballando con le stelle. Tra questi spicca anche il nostro Marco Mengoni, che ne ha parlato prima della sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2023: “Mamma e zia sono bellissime, ma si vedono brutte e difettose. Il dismorfismo è una malattia. Quante volte le ho sentite dire “quanto so’ brutta”. Anche nonna. È un problema di famiglia. Io ho lavorato su me stesso. All’inizio della carriera non capivo cosa vedessero e cosa capissero gli altri di me”.