La paternità addolcisce anche i più duri. Sta accadendo persino a Fabrizio Corona che, in procinto di diventare papà-bis, ha scelto di deporre l’ascia di guerra e riappacificarsi con le persone più importanti della sua vita. Il re dei paparazzi ha chiesto pubblicamente scusa all’ex Nina Moric e al figlio Carlos Maria, per provare a creare assieme una famiglia “allargata”, assieme alla nuova fidanzata e al bebè in arrivo.

Fabrizio Corona: le tenere scuse a Nina Moric

Quella tra Fabrizio Corona e Nina Moric è stata una lunga, lunghissima storia di amore e odio, ripicche e baci, tradimenti e ritorni di fiamma. Ne hanno passate tante e non è difficile immaginare chi dei due sia riuscito a essere il più cattivo quando il momento lo richiedeva. Testa calda, in passato altamente inaffidabile, il paparazzo ha dato del filo da torcere alle donne che ha amato (e Belen Rodriguez ne sa qualcosa), ma oggi sembra esserne consapevole: “So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi” ha confessato su Instagram.

“Eppure – prosegue Corona rivolgendosi alle persone che, nonostante tutto, continuano a stargli vicino – attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedia, siamo arrivati fino qui”. Noi chi? La sua “splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare”. Il figlio, l’ex moglie, la nuova fidanzata e il bimbo in arrivo. “Ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata – ci tiene a precisare – l’amore non si allarga come un maglione. L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione passeggera”.

La cena con il figlio e la nuova fidanzata

Questa mite, inaspettata, dedica Fabrizio Corona l’ha scritta per accompagnare una foto che lo ritrae, sorridente e sereno, al fianco di Nina Moric, del figlio Carlos e della fidanzata Sara Barbieri, in dolce attesa del piccolo T. (un indizio sul nome?). E fa strano vederli così, uniti e affiatati, considerate le bufere del passato – spesso anche svoltesi in diretta televisiva, come le dure dichiarazioni nei confronti di Carlos durante Domenica In. Oggi, però, tutto sembra essersi risolto.

Dopo essere stati insieme per 8 anni, e per quasi altrettanto essersi scontrati in tv, sui social e sulla stampa, e persino in tribunale, Nina e Fabrizio si mostrano vicini come non mai. È proprio l’ex moglie ad abbracciare il paparazzo nella foto di famiglia. La magnanimità della modella, d’altronde, si era già mostrata quando l’ex e la nuova compagna Sara – di ben 25 anni più giovane – avevano annunciato di aspettare un bambino: “Ti auguro un viaggio tranquillo e sano aveva detto lei”.

E se queste sono le premesse, di certo in casa Corona sarà un Natale da favola. Perché a Natale si è tutti più buoni, specie quando, proprio per il giorno di Natale, è previsto l’arrivo di un nuovo, piccolo, membro della famiglia. Piccolo che, speriamo per lui, avrà la possibilità di crescere circondato dall’amore della sua famiglia che, per rispettare il volere del padre, non ci azzarderemo a definire “allargata”.