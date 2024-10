Belen Rodriguez e Fabrizio Corona insieme: “Un abbraccio caloroso”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

La relazione tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è finita da più di 12 anni. Eppure, l’ex coppia è sempre rimasta in ottimi rapporti: più volte, durante le interviste, hanno spesso parlato bene l’uno dell’altra. E se certi amori finiscono male e non vengono più riproposti, quello tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi si è tramutato in un affetto profondo. Così, sono stati sorpresi insieme da Chi: un abbraccio caloroso tra ex, ma nessun ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sorpresi insieme in un abbraccio caloroso

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi. L’incontro – sembrerebbe casuale (si sono incrociati per motivi differenti) – è avvenuto a Milano, all’hotel Portrait in Porta Venezia. Eppure, nel frangente in cui si sono rivisti, si sono lasciati andare a un abbraccio caloroso, segno del forte legame (e del rispetto) che c’è tutt’oggi, nonostante l’amore finito da più di 12 anni. All’incontro, tra l’altro, è stata presente la fidanzata di Fabrizio Corona, Sara Barbieri, che è all’ottavo mese di gravidanza: la coppia aspetta un maschietto.

“Belen tra le braccia di Corona”, ha scritto il settimanale. “La Rodriguez incontra a Milano il suo storico ex. E lo saluta con grande affetto. I due sono di nuovo insieme. No, non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due, la loro storia si è chiusa definitivamente. E nonostante la fine della relazione, in questi anni entrambi hanno definito ‘molto importante’ quello che c’è stato, senza mai sminuirlo, affermando, anzi, di tenere ancora l’uno all’altra, e viceversa. E il forte e caloroso abbraccio che i due ex si scambiano in queste foto esclusive ne è la conferma”.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, il legame che li unisce

Quello che è certo è che Belen Rodriguez è stata un grande amore per l’ex re dei paparazzi: hanno avuto una relazione fino al 2012. Dopo allora, la Rodriguez si è innamorata tante volte, come dell’ex marito Stefano De Martino, con cui si è sposata e ha avuto il figlio Santiago. Nel corso degli anni, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno parlato spesso del rapporto che li ha uniti e dell’affetto che intercorre tutt’oggi. A Maurizio Costanzo, in una vecchia intervista, la Rodriguez aveva spiegato di non aver mai dimenticato Corona, perché, appunto, continuavano a sentirsi.

“A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare”, aveva detto la Rodriguez nel 2018 a Chi. “Noi non scegliamo di spegnere il bene. E poi, perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo al telefono, prendere due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni”.

Del loro rapporto, oggi è rimasto un grande bene: lo dimostra ancora una volta l’incontro recente a Milano, e in quell’abbraccio caloroso c’è quel sentimento che non si è mai spento, ma che semplicemente si è trasformato con il tempo.