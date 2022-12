“Oggi è un altro giorno”, nozze in vista per la figlia di Little Tony: la romantica proposta

Fonte: IPA Cristiana Ciacci, nozze in vista per la figlia di Little Tony

Un ritorno gradito a Oggi è un altro giorno: il salotto di Serena Bortone ha visto tra i suoi ospiti Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, che questa volta è arrivata in studio in compagnia del compagno Massimiliano Salvi. La coppia ha annunciato una bellissima novità proprio nello studio dello show pomeridiano di Rai 1, raccontando i dettagli della romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dalla cantante.

Cristiana Ciacci sposa finalmente Massimiliano: la proposta

Cristiana Ciacci è tornata dalla sua amica Serena Bortone per annunciarle una bellissima novità. La figlia di Little Tony, che in più di un’occasione è stata ospite del salotto di Oggi è un altro giorno per raccontare aneddoti sulla carriera e sulla vita del padre, questa volta è arrivata insieme al compagno Massimiliano per dare al pubblico una splendida notizia, ovvero le loro imminenti nozze. I due si sposeranno il prossimo 11 giugno, circondati dall’affetto della loro bellissima famiglia.

Una comunicazione che non era del tutto nuova ai fan della Ciacci, perché un anno fa, proprio nel periodo natalizio, la conduttrice aveva esortato Massimiliano, in collegamento telefonico, a chiedere la mano di Cristiana. “Serena, mi hai messo nei guai con quella telefonata – ha confessato l’uomo -. Ho girato per sei mesi con un anello in tasca e non trovavo mai il modo e il momento di darglielo”.

La coppia ha già due figli, Melania e Mattia, eppure la proposta di matrimonio non era ancora arrivata dopo tanti anni di relazione, nonostante il grande desiderio di Cristiana di convolare a nozze. “Lei è sempre un vulcano – ha spiegato Salvi – cambia sempre programmi e organizzare la proposta è stato difficilissimo”. La romantica proposta è arrivata un anno dopo quella fatidica telefonata, per la precisione lo scorso 8 dicembre, davanti all’albero di Natale con i loro piccoli a far festa.

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi, un amore lungo 12 anni

“Sono 12 anni che stiamo insieme, non mi sono mai sposata e lo aspettavo davvero con tutto il cuore”, ha raccontato la figlia di Little Tony. E così, dopo cinque figli da tre uomini diversi, per Cristiana Ciacci è arrivato finalmente l’uomo giusto, quello a cui giurare amore eterno.

La cantante infatti è mamma di Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia, gli ultimi due nati dall’amore proprio con Massimiliano, che iniziano tutti con la lettera M di mamma, “la parola più bella del mondo” secondo la Ciacci. I due si sono conosciuti durante le prove di uno spettacolo dal titolo “profetico” come ha raccontato la stessa Cristiana, Il matrimonio, e da allora non si sono più lasciati.

“Io non sono una persona semplice – ha ammesso la Ciacci – ma lui è riuscito a dialogare con tutte le mie parti, è riuscito a sapermi prendere, è riuscito ad accompagnarmi e a non farmi mai sentire sola, a farmi sentire amata”. Con gli occhi velati dalla commozione anche Massimiliano ha parlato del grande amore che lo lega alla sua Cristiana: “Sembrerà strano ma di lei amo quello che ha diverso da me, l’essere artista, poliedrica, colorata, stravagante, eccentrica. Io sono un militare, e del resto gli opposti si attraggono”.