Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony dalla Bortone: gioie e dolori

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha accolto Cristiana Ciacci, l’unica figlia di Little Tony, che si è raccontata, descrivendo una vita a tratti bellissima al fianco di suo padre, scomparso nel maggio del 2013, e delle sua famiglia, ma segnata anche da grandi dolori e tanta tristezza. Lo ha fatto con sincerità, senza filtri, mostrando l’amore per il suo papà, per la musica e per i suoi cinque figli.

Cristiana Ciacci dalla Bortone: una vita al fianco di Little Tony

Cristiana Ciacci è l’unica figlia di Little Tony e nessuno, meglio di lei, potrebbe raccontare com’era il cantante nella sua vita privata e, soprattutto, come padre. E i due avevano un legame profondo, segnato dall’affetto reciproco e da un amore incondizionato che, talvolta, li ha portati anche a scontrarsi.

È quello che è successo, ad esempio, quando è rimasta incinta del suo primo figlio: Little Tony, all’anagrafe Antonio Ciacci, non prese troppo bene la notizia, poiché Cristiana conosceva da soli cinque mesi il suo compagno. Quando, così, scopri di essere in attesa della sua seconda bambina, decise di comunicarglielo con una lettera, il giorno della vigilia di Natale.

In realtà, quello di scambiarsi delle lunghe lettere emozionanti era una vera e propria tradizione per Cristiana e Little Tony, che avevano qualche difficoltà a comunicare. A scrivere è quasi sempre stata lei. Lui, invece, amava leggerle in solitudine, rinchiuso nella sua stanza, per poi uscire ed abbracciare sua figlia:

Gli consegnavo due lettere l’anno, avevamo problemi a parlare e l’unico modo era scrivere. Cinque e sei fogli piene di emozioni, io piangevo mentre lo scrivevo e lui quando le leggeva.

Cristiana Ciacci e la lotta con l’anoressia

Se parte della vita di Cristiana è stata molto bella, soprattutto quando saliva sul palco con suo padre, non sempre è però stato tutto rose e fiori. Tutt’altro, ha invece dichiarato di aver vissuto pochi momenti di felicità. Nella vita della Ciacci c’è stata anche molta sofferenza, che l’ha portata a soffrire per dodici lunghi anni di anoressia: “Ho sofferto di anoressia per dodici anni, pesantissimi e lunghissimi”, ha infatti affermato.

Ora, però, è serena, anche grazie all’amore del suo compagno Massimiliano, raggiunto al telefono da Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha provato a strappargli anche una proposta di matrimonio che, però, non è arrivata, almeno non in maniera ufficiale. I due, tuttavia, non hanno dubbi: prima o poi convoleranno a nozze e coroneranno il loro amore.