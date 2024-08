Jennifer Lopez “furiosa e umiliata” dopo la rottura con Ben Affleck

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è “furiosa e umiliata” per la rottura con Ben Affleck. La coppia d’oro di Hollywood è tornata insieme per la seconda volta, coronando quel sogno d’amore che avevano lasciato a “metà” vent’anni fa. Ma Affleck l’avrebbe umiliata, perché sarebbe stato proprio lui a prendere l’iniziativa di ricostruire il legame. “Si sono sposati due anni fa”, ha raccontato un insider. “Una sorta di record, perché non sono più due ragazzini”.

Jennifer Lopez furiosa per la rottura con Ben Affleck

Nessuno di noi avrebbe mai potuto lontanamente immaginare di riportare la notizia della separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Eppure, negli ultimi mesi non si parla d’altro, della rottura. La coppia, che si è sposata a luglio 2022 prima a Las Vegas e poi nella casa di Affleck in Georgia, si è mostrata affiatatissima, per poi iniziare ad avere problemi secondo gli insider. Ma la Lopez non sarebbe affatto felice dell’andamento del rapporto.

Sono molte le persone coinvolte, come i figli, sia di Lopez quanto di Affleck. Unendosi in matrimonio, sono diventati una famiglia allargata. “Jen è turbata perché sono coinvolti i rispettivi figli della coppia. Sapeva che avrebbero unito le loro famiglie. Non ha ancora del tutto accettato la fine del rapporto”. E c’è di più: la Lopez sarebbe particolarmente legata a Violet, la figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner.

Per il momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni: quello che si prospetta essere il divorzio dell’anno è stato raccontato attraverso una serie di indiscrezioni e di fonti vicine alla coppia. I rappresentanti di Lopez e di Affleck hanno sempre evitato di replicare. Affleck, tuttavia, sarebbe protettivo nei confronti della Lopez e starebbe aspettando di presentare l’istanza di divorzio per evitare di umiliarla ulteriormente. Non avrebbero ancora assunto degli avvocati divorzisti, ma starebbero discutendo dei dettagli.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano?

Quali sono le cause della fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Si è sempre discusso di una “crisi nerissima”, che andrebbe avanti da tempo. “Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non c’è modo per farla durare. Ora lui si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli”. Uno dei motivi per cui sarebbe finito il matrimonio, dunque, la gestione differente dei riflettori.

Una coppia che ha fatto sognare, indubbiamente, non solo vent’anni fa, ma di nuovo a distanza di tempo. Ora, però, la loro storia sarebbe naufragata, e un ritorno sarebbe quanto mai impossibile. Affleck avrebbe comprato una nuova casa, e a nulla è valso il supporto di Jennifer Garner. Proprio l’ex moglie sperava che potessero appianare le divergenze. “Lei sostiene pienamente la loro relazione e non vuole altro che lui sia felice”, anche la Garner era, quindi, una fan dei Bennifer 2.0. “Hanno aspettato quasi due decenni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose. Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno divisi la prima volta sono rimasti gli stessi”.