Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme nonostante il divorzio: “Si vogliono ancora bene”

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? La stampa rosa non smette di occuparsi di loro e, in effetti, loro sono i primi a darne i motivi. Nonostante il divorzio sia in corso, i due appaiono molto vicini, complici, affiatati, più adesso di quando erano effettivamente una coppia. Come mai? Cosa sta succedendo? Semplice affetto tra genitori o un ritorno di fiamma? Al momento nessuno può dirlo, ma gli indizi di una certa “vicinanza” ci sono tutti.

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme alla festa della scuola

Jennifer Lopez e Ben Affleck, ex coppia di Hollywood è stata avvistata durante un brunch sabato a Beverly Hills insieme ai figli (che però hanno pranzato a un altro tavolo). Secondo alcuni insider che hanno parlato con US Weekly, i Bennifer si sarebbero addirittura baciati e tenuti per mano, per poi andare via insieme, da soli, dopo che Jennifer Garner si è presentata al locale per portare con sé i ragazzi. “Lui non riesce a stare lontano da lei” ha svelato una fonte vicina al regista, alludendo al fatto che quando è con la ex non riesce a trattenere i contatti fisici.

Dopo questo avvistamento, qualche giorno dopo TMZ torna a occuparsi dell’affaire: Jennifer e Ben sono stati visti a una festa serale di inizio anno scolastico insieme ai figli. Stando alle fonti erano “totalmente tranquilli l’uno con l’altro e molto cordiali”.

Nelle foto riprese da TMZ si vedono Jennifer in crop top, jeans e tacchi, di spalle, e Ben con una camicia blu Reale e una lattina di Coca Cola in mano. L’attore e regista è immortalato nel gesto di comunicare qualcosa all’orecchio della ex moglie. Un altro scatto svela la famiglia mentre scende da un pullmino-van che li lascia presumibilmente nel parcheggio dell’istituto scolastico.

Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano insieme?

Vedendo l’ex coppia così affiatata è naturale pensare che forse i problemi possano essersi allontanati e all’orizzonte ci sia una riconciliazione. Sarà davvero così? In realtà, a quanto pare, no. Le fonti di TMZ hanno smentito un ritorno di fiamma, sottolineando che l’amicizia e la complicità tra i Bennifer sia frutto di un affetto autentico e una voglia di stare vicino ai figli in un contesto familiare sereno.

Semplicemente i due sono stati coinvolti in una lunga storia d’amore ed è normale che si preoccupino l’uno per l’altra. Anzi, una volta deciso di divorziare, sembra proprio che i loro rapporti si siano distesi e siano migliorati.

Fonte: Getty Images

Tutto quindi sembra procedere nella direzione già delineata: Jennifer ha chiesto il divorzio e Ben ha comprato una grande villa per sé.

Il loro obiettivo, a quanto riportano tutte le voci, è la felicità dei figli. Seraphine, la figlia 15enne di Ben, è molto amica di Emme, 16 anni, figlia di JLo. L’amore può incrinarsi ma la famiglia non è qualcosa che si spezza con altrettanta facilità.

In realtà però, quando si tratta dei Bennifer, tutto può essere. Ci hanno abituati a non poche sorprese e la prossima potrebbe essere un nuovo twist. D’altronde, come diceva qualcuno, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.