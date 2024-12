Maxima d’Olanda coi pantaloni palazzo, la comodità è chic

Maxima d'Olanda celebra il talento dei bambini del suo Paese indossando un look comodo ma super chic, perfetto per le festività natalizie

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda non sbaglia un colpo, specialmente in fatto di look. La Regina ha partecipato al consueto Gala di Musica di Natale, che si tiene ogni anno e coinvolge bambini provenienti da tutto il Paese, pronti a mettersi in gioco sul palco a suo di musica, danza, teatro e moda. Un’iniziativa che le sta molto a cuore e in occasione della quale ci ha deliziato con un look semplicemente perfetto, dove a spiccare sono i suoi fantastici pantaloni palazzo, super comodi e brillanti quanto basta a illuminare le feste.

I pantaloni di Maxima perfetti per le feste

Per una serata scintillante ci vuole un look che sia all’altezza e Maxima d’Olanda lo sa bene. Non c’è un dettaglio fuori posto in quello sfoggiato al Gala di Musica di Natale (Kerst Muziekgala 2024), nel corso del quale ha radunato attorno a sé tantissimi bambini che – emozionatissimi – si sono potuti esibire davanti alla loro amata Regina. A spiccare nel look, come è evidente, sono stati i pantaloni palazzo scelti da Maxima per l’occasione.

Fonte: IPA

Il giusto compromesso tra comodità ed eleganza, con la firma di Natan Couture, che resta sempre il brand preferito dalla Regina. Il modello è a vita alta e realizzato in tessuto brillante, con una stampa semplice ma in grado di donare un po’ di brio all’insieme. Della stessa collezione è anche la blusa nera in velluto, più sobria rispetto ai pantaloni e per questa ragione perfetta per metterli in risalto, senza rubar loro la scena.

Col cappotto a vestaglia non si sbaglia mai

Prima del suo arrivo all’interno del teatro, Maxima d’Olanda ha affrontato il freddo nel modo migliore possibile: indossando il suo cappotto a vestaglia firmato Max Mara. Un modello a cui la Regina non rinuncia mai in inverno, che ben si adatta a ogni tipo di look donandole un tocco di eleganza, ma senza strafare.

Fonte: IPA

Questo modello di cappotto mette d’accordo proprio tutte, dalle più giovani alle signore che vogliono concedersi un capo chic ma versatile. La cintura segna il punto vita slanciando la silhouette e la lunghezza è perfetta anche nel caso in cui lo si indossi abbinato a un abito. Non dovrebbe mai mancare nel guardaroba!

Maxima beniamina dei più piccoli

Non c’è evento nel quale Maxima d’Olanda non venga accolta calorosamente dai suoi sudditi ed è qualcosa che ha a che fare con tutte le età possibili. Sono tante le iniziative di cui si fa portavoce e alle quali presenzia in prima persona, ma quelle che riguardano i bambini sono senza dubbio tra le sue preferite. Il Gala di Musica di Natale ne è proprio un esempio.

“I bambini provenienti da tutto il Paese mettono in mostra il loro talento in danza, musica, teatro e moda – si legge nella descrizione del video condiviso sul profilo ufficiale della Famiglia Reale olandese -. (…) Dal 2015 la fondazione Mér Muziek in de Klas è impegnata nell’educazione musicale strutturale per tutti i bambini delle scuole elementari nei Paesi Bassi e nei Caraibi del Regno. Ogni bambino merita l’opportunità di esplorare arti e cultura, anche se non è ovvio per ogni bambino. La regina Maxima si impegna in questo come presidente onorario della fondazione”.