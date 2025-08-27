Taylor Swift, tutte vogliono l’abito della proposta di matrimonio della cantante

Dopo l'annuncio della popstar con il futuro marito Travis Kelce, le ricerche del vestito di fidanzamento sono aumentate e su molti siti è già finito sold out

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Taylor Swift e Travis Kelce si sono ufficialmente fidanzati e i fan stanno analizzando ogni dettaglio: dall’anello scintillante personalizzato di Kindred Lubeck alla romantica cornice del giardino in cui la star dei Chiefs si è inginocchiata. Ma a interessare più di tutti, forse anche più dell’anello, è l’abito indossato dalla popstar. La cantante 34enne ha sfoggiato per l’occasione un abito-camicia a righe in misto seta di Polo Ralph Lauren e, nel giro di poche ore dall’annuncio del fidanzamento, gli appassionati di moda si sono precipitati a cercarlo e acquistarlo online.

Aumentano le vendite del vestito di Taylor Swift per la proposta di matrimonio

Stando a quanto riportano alcuni siti americani l’abito di Taylor Swift è andato esaurito in diverse taglie e le ultime rimaste stanno velocemente finendo. Non è una novità: il cosiddetto “effetto Taylor Swift” ha già colpito in passato prodotti di moda e bellezza e le sue sponsorizzazioni possono far esaurire gli articoli in meno di un giorno.

L’outfit di Taylor Swift nelle foto in cui annuncia il fidanzamento con Travis Kelce è un perfetto mix di alto e basso. La popstar ha indossato un abito midi a righe in misto seta da 425 euro (ma su alcuni siti è in saldo a 350), con dettagli arricciati e spalline allacciate al collo. Rispetto a molti dei suoi look personalizzati per il red carpet o i concerti, questo capo è perfettamente rilassato e più vicino al suo stile quotidiano, rendendo il momento ancora più commovente per la sua semplicità sartoriale.

La base color crema ricorda un abito da sposa, ma le righe aggiungono il perfetto tocco di casualità all’occasione. La cantante ha abbinato il capo a uno splendido orologio Cartier Santos con diamanti incastonati e orecchini a forma di cuore in miniatura di Foundrae. Senza dimenticare l’anello allungato taglio cuscino.

Progettato su misura da Artifex Fine Jewelry, con sede a New York, si tratta di un pezzo unico con un diamante centrale a taglio rettangolare incastonato in oro giallo, accompagnato da dettagli realizzati a mano che riflettono la passione della Swift per l’esclusività discreta. Sebbene l’azienda non abbia rivelato il prezzo ufficiale, gli esperti di gioielleria sono convinti che potrebbe facilmente superare le cinque cifre, date le dimensioni della pietra e la natura personalizzata del design.

Anche Travis Kelce, giocatore di football, ha optato per un capo intramontabile di Polo Ralph Lauren: la polo scura a maniche corte, per un outfit di coppia discretamente coordinato. Il campione del Super Bowl ha abbinato la camicia a pantaloncini color cachi chiaro e mocassini in camoscio marrone.

IPA

Il significato del look di Taylor Swift per il fidanzamento con Travis Kelce

Taylor Swift ha indubbiamente scelto per annunciare il suo fidanzamento un look pensato per trasmettere vicinanza, freschezza ed eleganza. Lontano dagli eccessi del red carpet, il vestito firmato Polo Ralph Lauren sposa la sofisticata semplicità che caratterizza lo stile personale della musicista.

Il modello combina la leggerezza del tessuto con una trama strutturata che esalta la figura e il suo prezzo non troppo elevato lo colloca nella categoria del lusso accessibile, alla portata di molti dei follower di Taylor, il che non sorprende considerando l’influenza della cantante.

La futura sposa lo ha abbinato a scarpe Louis Vuitton: un omaggio al lusso francese e al savoir-faire di una delle case di moda più iconiche. L’abbinamento di un abito casual-chic con accessori di alta gamma riflette perfettamente l’equilibrio che l’artista ha mantenuto tra star mondiale e donna con cui è facile identificarsi.

IPA

Il simbolismo dietro l’intero look non è casuale: Taylor Swift è, per molti, la “principessa americana “, e questo fidanzamento è già percepito come un evento culturale alla pari di un matrimonio reale europeo.

La sua scelta di Ralph Lauren, emblema dello stile classico americano, rafforza quel racconto di tradizione e raffinatezza, mentre i tocchi di lusso francese e il gioiello newyorkese evidenziano la sua capacità di unire con grande facilità mondi e stili.

La strategia di stile di Swift sembra chiara: trasmettere un messaggio di normalità avvolto in un lusso discreto. E ci è riuscita.