Il maxi abito a righe di tendenza costa meno di 30 euro. Questa estate vorrai indossare solo questo

Fonte: iStock Photos Abito a righe maxi

Il maxi abito a righe è il capo di tendenza dell’estate 2025 e costa meno di 30 euro! Ormai è ufficiale: le righe sono tornate di moda, complice la stagione calda e la voglia di sfoggiare lo stile marittimo.

Un vestito da sfoggiare in ogni occasione, per creare outfit diversi, dalla mattina sino alla sera. Il bello dell’abito a righe è che è super fresco, ma al tempo stesso permette di creare un look ricercato, ispirandosi allo stile marinaro.

Abito a righe maxi Abito estivo da donna senza maniche

Per averlo non devi spendere necessariamente un matrimonio. Su Amazon infatti si possono trovare moltissimi modello low cost. Come quello di Hount che costa appena 25 euro ed è disponibile in tantissime colorazioni. La nostra preferita? Blue navy, direttamente dallo stile marinière.

Realizzato in tessuto morbidissimo, elastico e confortevole, puoi sfoggiarlo per tutta la stagione. Ha uno scollo rotondo ed elastico per esaltare il punto vita. In più le tasche laterali lo rendono super casual.

Adori lo stile boho chic? Allora non puoi perderti questo abito a righe. I volant e la presenza dello scollo quadrato, con maniche morbidissime, rende questo vestito perfetto per le serate estive e per le gite in barca. I colori poi sono pastello, l’ideale per esaltare l’abbronzatura e regalarti un look unico! Il prezzo? Solo 21,92 euro!

Abito a righe con bretelle Abito da donna a righe con scollo quadrato

Strisce orizzontali e verticali per questo abito con spalline finissime fresco e leggero. I colori a disposizione sono vari, ma il nostro preferito è l’arancione, nuance di moda nella stagione estiva che non passa inosservato e regala una sferzata di energia. Il prezzo in questo caso è ancora più basso: meno di 15 euro!

Offerta Abito a righe con spacco Abito da donna a righe estivo

Cerchi qualcosa di ancora più fresco e femminile? Quello che fa per te è l’abito maxi a righe con spacco. Con scollo a V e maniche corte, arriva sino alla caviglia ed è dotato di uno spacco super femminile. Da scegliere per una festa in spiaggia o per una serata speciale con gli accessori giusti.

Offerta Camishier a righe Abito da donna camishier a righe estivo

Fra le versioni più amate dell’abito a righe c’è il camishier. Corto e con nuance che vanno dal beige al rosso scuro, è l’abito perfetto da usare in ufficio, ma anche per una serata con le amiche. Trasformandolo a seconda dei tuoi desideri.

Come abbinare l’abito a righe

L’abito a righe è di tendenza. Sì, ma come abbinarlo? Per un evento formale ed elegante scegli di abbinare il vestito a righe con accessori classici, blu o neri. Largo spazio dunque a mules e clutch per dare un tocco raffinato al look.

Vorresti realizzare un look da giorno? Bene, allora tira fuori dal guardaroba ballerine e sandali, ma anche accessori bianchi, neri o colorati. Per la sera puoi invece abbinare il tuo abito a righe con blazer, giacche di jeans o in pelle.

Se sogni un look dal sapore etnico puoi sfruttare il potenziale dell’abito a righe. Indossa una cintura stretta in vita, aggiungi una borsa tracolla in pelle e rafia, senza dimenticare le scarpe, ovviamente degli stivali in suede.

