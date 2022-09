Meghan Markle fallisce di nuovo: torna a casa a mani vuote

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Meghan Markle e Harry sono già sulla via di casa, verso la California e verso i figli Archie e Lilibet che non vedono mamma e papà da oltre 10 giorni. I Sussex però ancora una volta non ottengono nulla e rientrano nella loro villa super lusso senza accordi con la Corona, senza vantaggi e senza eredità. Ad eccezione del privilegio accordato ai loro bambini di acquisire i titoli di Principe e Principessa.

Meghan Markle e Harry tornano a casa

Concluse tutte le cerimonie per la sepoltura della Regina Elisabetta II che riposa in pace accanto a suo marito Filippo, a Harry e Meghan Markle non è restato che fare i bagagli e tornarsene a casa. Sicuramente tanta fretta è dettata anche dall’esigenza di rivedere i loro figli che hanno lasciato alle cure delle tate e della nonna Doria Ragland per oltre 10 giorni. Ma la situazione non permetteva di fare altrimenti.

Certo è che i Sussex non hanno ottenuto alcun accordo formale con Re Carlo e il Principe William che regoli la loro situazione di fuoriusciti dalla Corte e non più membri senior della Famiglia Reale.

Meghan Markle e Harry, nessun accordo con Carlo

Sebbene sia trapelata l’indiscrezione secondo cui Meg avrebbe scritto una lettera al suocero per ottenere un colloquio privato, pare che non ci sia stato seguito a quella missiva. Un motivo in più da parte di Harry e consorte di “levare le tende” il prima possibile.

D’altro canto, Harry è apparso molto provato e stressato dalla situazione che si è trovato a vivere. Da un lato il dolore per la perdita della nonna, la Regina Elisabetta, che per lui è sempre stata un punto fermo della sua vita, la persona che lo ha sempre protetto e cercato di capire, anche dopo le dichiarazioni velenose sulla famiglia, lei ha sempre cercato il dialogo col nipote ed era pronta ad accoglierlo nuovamente a Palazzo. Ma non c’è stato il tempo. Dall’altro, non è stato facile per il Principe trovarsi faccia a faccia con suo padre e con suo fratello. Le tensioni e le incomprensioni tra loro erano irrisolte e restano ancora tali, anche se in questi giorni notevoli passi avanti sono stati fatti.

Soprattutto William si è dimostrato molto benevole verso Harry e Meghan. Li ha voluti con lui e Kate Middleton a Windsor il giorno dopo la morte della Regina, li ha invitata a casa sua per una cena privata dopo la cerimonia a Westminster Hall e si è persino scostato per lasciarli passare, malgrado il rigido protocollo, durante i funerali.

Meghan Markle e Harry, fragile tregua

William e Harry si sono trovati fianco a fianco molto spesso in questi giorni, lo stesso è valso per Meghan e Kate. Dunque, un riavvicinamento c’è stato, ma la fine delle tensioni è ancora lontana, anche perché le circostanze erano straordinarie. Quando entrambe le coppie torneranno alla loro vita di sempre, è probabile che gli antichi rancori riaffioreranno.

Stando a Gayle King, giornalista e amica della Markle, ha dichiarato che molti sforzi sono stati fatti da entrambe le parti, ma che non si è arrivata a nessuna conclusione. E ha aggiunto: “Le grandi famiglie attraversano sempre drammi, attraversano sempre disordini. Resta da vedere: verranno avvicinati l’uno all’altro o verranno allontanati? Non ne ho idea, non ho informazioni in merito, ma dirò questo: è stato bello vedere Harry in piedi con la sua famiglia”. Bisognerà appunto vedere se la tregua resisterà al libro di memorie che il Duca intende pubblicare nei prossimi mesi e alla serie che lui e Meg faranno per Netflix dove promettono nuove scottanti rivelazioni.