“Isola dei Famosi flop”: a rischio il destino di Ilary Blasi

Sono trascorsi pochi giorni dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lo scorso lunedì 19 giugno, ma già iniziano a circolare alcune indiscrezioni per nulla promettenti sul destino di Ilary Blasi. Riconfermata anche quest’anno al timone del reality show di Canale 5, sembra che la conduttrice non abbia ottenuto i risultati auspicati e, secondo Dagospia, ciò potrebbe mettere seriamente a rischio il suo posto nella prossima edizione. Sono solo ipotesi ovviamente, ma bastano per aprire una riflessione su un programma che sembra iniziare a vacillare.

Il destino di Ilary Blasi a Mediaset

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma Roberto D’Agostino dalle pagine del suo Dagospia sembra non avere dubbi sul destino di Ilary Blasi che, di fatto, sarebbe a rischio per via di un’edizione del reality show che ha deluso le aspettative. C’è da sempre un pubblico saldamente ancorato all’Isola dei Famosi, che non perde neanche una puntata e segue con attenzione le vicende dei naufraghi VIP, alle prese con la fame e situazioni estreme che li mettono a durissima prova.

Eppure secondo i dati relativi allo share sembra proprio che il programma di Canale 5 abbia registrato una piccola ma significativa inversione di rotta, guadagnando sempre meno punti in una serata dove la concorrenza è debole, salvo che per la messa in onda della fiction Blanca su Rai 1 (in replica). “Ilary è naufragata – si legge nel piccolo trafiletto, con un incipit piuttosto drammatico -. Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con PierSilvia Toffanin può salvarla”.

È chiaro (e voluto) il riferimento al rapporto di lunghissima data tra la Blasi e Silvia Toffanin, ex Letterina al timone di Verissimo nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi, colui che ha l’ultima parola praticamente su tutto e tutti in quel di Mediaset. Un commento certamente poco carino nei confronti della conduttrice che, secondo questo pensiero, godrebbe di una sorta di “raccomandazione”.

“Isola dei Famosi”, futuro incerto dopo gli ascolti flop

Negli anni Ilary Blasi ha dimostrato di avere talento e la capacità di portare in studio, all’Isola dei Famosi come in precedenza al GF Vip, una sana freschezza e una “scompigliata” genuinità che la rendono, di fatto, unica nel panorama della conduzione televisiva. È inevitabile che possa piacere o meno: ogni telespettatore ha i propri gusti ed è sacrosanto che li segua, esprimendo il proprio parere. Ma da qui a parlare di “raccomandazione” o presunta tale, ce ne passa.

Anzi, il discorso sarebbe esattamente l’opposto: come riportato qualche settimana fa da Nuovo Tv, l’Amministratore Delegato di Mediaset avrebbe espresso le sue perplessità in merito allo stile di conduzione della Blasi e a un atteggiamenti fin troppo “svogliato” durante la diretta.

Al di là delle voci di corridoio, non è un segreto che quest’anno gli ascolti dell’Isola dei Famosi abbiano vacillato, registrando una diminuzione dello share piuttosto evidente: si è passati dal 23,33% della prima puntata al 21,1% della finale, toccando il picco minimo con il 16,5% della semifinale che ha cambiato programmazione in seguito alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Si può parlare davvero di flop? Certamente siamo di fronte a un reality che risente del tempo che passa e di un cast – a detta degli stessi telespettatori che commentano sui social – non proprio all’altezza delle aspettative. Basti pensare alle polemiche intorno al vincitore Marco Mazzoli, che non è piaciuto a tutti per via di alcune battute considerate eccessive. A pochi giorni dalla fine dell’Isola è presto per conoscere il destino della Blasi e qualunque ipotesi sulla decisione di Pier Silvio Berlusconi resta soltanto pura supposizione.