Dopo anni di silenzi, frecciatine e musi lunghi, tra le due bionde più popolari della televisione italiana sembra essere finalmente tornato il sereno. La puntata di oggi, 29 ottobre, di Domenica In è stata ricca di tenerezza, accogliendo il sincero – e inaspettato – abbraccio tra la conduttrice Mara Venier e la sua ospite Simona Ventura.

Mara Venier e Simona Ventura, la pace a Domenica In

Come da recente tradizione, la prima parte di Domenica In, talk show pomeridiano in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, è stata dedicata a Ballando con le stelle. Con i concorrenti e i giudici in studio, si commenta la puntata della sera prima, ipotizzando chi sarà, alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria della gara di ballo televisiva.

E tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Simona Ventura, che si è trovata così faccia a faccia con la “nemica giurata” Mara Venier. Tra le due, però, sembra essere tornata la pace. “Vorrei parlare con Simona, anche perché non ci vediamo da troppo tempo” ha affermato convinta la padrona di casa. E, proseguendo, Venier ha affermato: “Simona, quando tu dici ‘sono cambiata’ è vero. Sei cambiata proprio e credo che l’amore ti abbia fatto cambiare. Giovanni ti ha fatto cambiare. Tu sei un’altra persona e ne sono molto felice”.

Ventura conferma e poi, con un grande sorriso, si alza per congiungersi in un tenero abbraccio con l’amica ormai ritrovata Mara. Dunque, è ormai ufficiale, deposte definitivamente le asce, Simona Ventura e Mara Venier hanno fatto pace. E ricordano anche il felice passato come quando, qualche anno fa, erano solite travestirsi per festeggiare assieme i compleanni.

E se il merito del cambiamento di Simona Ventura è del fidanzato Giovanni Terzi, che come lei partecipa quest’anno a Ballando con le stelle, fu proprio Mara Venier a introdurre la coppia. Il primo incontro tra i due avvenne nel 2011, a casa della conduttrice Rai, in occasione del compleanno del marito. All’epoca, però, sia Ventura che Terzi erano felicemente fidanzati con altri, il colpo di fulmine fu quindi posticipato a qualche anno dopo.

Mara Venier e Simona Ventura: perché avevano litigato?

Il preciso motivo dietro l’allontanamento tra Mara Venier e Simona Ventura non è mai stato chiarito del tutto, sembra però che abbia radici personali e che la discordia sia nata in famiglia. Per un periodo, a partire dal 2010, Simona Ventura frequentò Gerò, figlio di Nicola Carrara, attuale marito di Mara Venier.

Gli scontri nacquero in casa ma proseguirono in tv. Ospite de Le invasioni barbariche di Daria Bignardi, nel 2015, Ventura dichiarò di dividere le persone in due categorie: “le blatte e le persone per bene”. Le malelingue ipotizzarono che tra le blatte la showgirl inserisse anche l’ex suocera, lei smentì ma lanciò una frecciatina: “Non credo parlasse di me. Ma capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana”.

Poi, intervistata dal Fatto Quotidiano, Ventura dichiarò che preferiva andare a mangiare una pizza invece che guardare i programmi della Venier. “Non avrà digerito la pizza” commentò l’interessata su Instagram. Fino all’ultimo puntata, meno velenosa, in cui Ventura dichiarò che se aveva smesso di parlare a Mara Venier era stato “a causa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto”. Tutta acqua passata.