Simona Ventura mostra l’anello di fidanzamento in tv e Giovanni Terzi commenta su Instagram

Simona Ventura conferma le nozze con Giovanni Terzi e mostra l’anello di fidanzamento in tv, mentre lui commenta su Instagram. A 54 anni la conduttrice è pronta per il suo secondo matrimonio, dopo aver ritrovato l’amore. A breve sposerà il giornalista e scrittore, coronando il loro sogno romantico.

La data non è ancora stata fissata, ma l’anello c’è. Simona Ventura non potrebbe essere più felice e, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha deciso di mostrare il prezioso che le ha regalato Giovanni Terzi. Un grande smeraldo che rappresenta una promessa di amore eterno.

“Siamo prossimi alle nozze, ci sposiamo nel 2020, non oltre – ha detto la presentatrice -. Intanto è arrivato l’anello di fidanzamento. Tornare indietro dall’anello è più difficile! Ma non glielo ridarei indietro!”. Lo scrittore ha poi raccontato a Costanzo qual è la loro canzone. Si tratta del brano Complici di Gianni Nannini ed Enrico Nigiotti. “È la prima canzone che ci siamo mandati – ha confessato -. Venivamo entrambi fuori da momenti di grande difficoltà e uno degli elementi che ci ha unito da subito è stato il tema della complicità e del raccontarsi”.

I due si sono conosciuti in un momento particolare nella vita della conduttrice. Simona aveva appena messo fine alla sua relazione con Gerò Carraro, durata circa sette anni. All’epoca Super Simo stava ancora affrontando la grande paura dovuta all’aggressione a suo figlio Niccolò Bettarini, accoltellato di fronte a una discoteca a Milano.

“Pensavo che sarei rimasta per sempre single” ha confessato la Ventura, parlando dell’amore per Terzi. Su Instagram il giornalista ha commentato le grandi emozioni vissute con la compagna e la volontà di sposarla. “Mi fai stare bene amore mio”, ha scritto sui social, postando anche una foto in cui Simona sorride felice, mostrando l’anello di fidanzamento. “Emozioni continue con il mio amore”, ha aggiunto Giovanni.

Ora non resta che attendere le nozze della coppia. Terzi in passato ha vissuto una relazione con Dalila Di Lazzaro, è stato sposato e ha due figli. La Ventura dal 1998 al 2004 è stata legata a Stefano Bettarini da cui ha avuto Niccolò e Giacomo, mentre nel 2014 ha adottato Caterina.