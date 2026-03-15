Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da Vinci

Gara aperta tra Carlo Conti e Sal Da Vinci: su Rai1 è andato in onda "Sanremo Top", Mediaset ha invece proposto il concerto evento dell'artista

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IPA Carlo Conti e Sal Da Vinci

Un’altra serata che porta con sé una sfida accesa: sabato 14 marzo Rai e Mediaset hanno guerreggiato a colpi di musica. Da un lato Rai1 ha proposto il secondo appuntamento di Sanremo Top, speciale di Carlo Conti che ha visto esibirsi i trenta Big in gara a Sanremo 2026, per far riascoltare al pubblico le canzoni protagoniste della 76esima edizione della kermesse musicale.

Canale5 invece, dopo aver salutato con due settimane di anticipo rispetto al calendario previsto C’è posta per te, ha mandato in onda il concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera!, per celebrare i 40 anni di carriera dell’artista. Una serata evento con tanti ospiti e amici del cantante, nella splendida cornice di piazza del Plebiscito a Napoli.

Sulle altre reti c’erano diverse alternative: come di consueto, per gli appassionati di serie crime, su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di F.B.I.. Su Rai3 invece era in programma il film drammatico con Brendan Fraser The Whale, che gli è valso un Oscar come migliore attore. Rete4 proponeva il film …altrimenti ci arrabbiamo! con Bud Spencer e Terence Hill, mentre su Italia1 andava in onda la commedia per famiglie Tata Matilda e il grande botto. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 14 marzo? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 14 marzo, i dati: Carlo Conti batte (di poco) Sal Da Vinci

Nella serata di ieri, sabato 14 marzo, su Rai1 il secondo appuntamento di Sanremo Top intrattiene 2.192.000 spettatori pari al 17.9% dalle 21:56 alle 00:59. Su Canale5 la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera… che Sera! incolla davanti al video 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2% dalle 21:59 alle 00:29.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 718.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto raduna 908.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 The Whale raggiunge 595.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! totalizza 847.000 spettatori (5.4%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 420.000 spettatori (2.3%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 519.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, i dati del 14 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.506.000 spettatori (24.1%) dalle 20:44 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.726.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.747.000 spettatori e il 25.4% dalle 20:52 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 468.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 976.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 819.000 spettatori con il 4.5% (La Confessione Finale a 712.000 e il 3.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 850.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 596.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 432.000 spettatori e il 2.5%, invece sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 507.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.952.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità registra 4.031.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.702.000 spettatori (13.3%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.449.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2 Dribbling sigla 318.000 spettatori (2.6%), mentre 9-1-1: Lone Star registra 397.000 spettatori (2.7%) e 9-1-1 540.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 551.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 660.000 spettatori (4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.159.000 spettatori pari al 13.6%, mentre Blob segna 778.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 La Promessa interessa 877.000 spettatori (5.2%). Su La7 Uozzap! Referendum cattura l’attenzione di 162.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Sei Nazioni – Galles-Italia registra 436.000 spettatori con il 3.4%, e sul Nove Little Big Italy raggiunge 465.000 spettatori e il 3.2%.