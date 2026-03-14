Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrente

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. Il conduttore lascia lo studio esasperato dal suo monologo ed Herbert Ballerina ironizza, ma il finale è decisamente amaro.

Affari Tuoi, Andrea dell’Emilia Romagna innervosisce De Martino

A giocare nella partita del 14 marzo di Affari Tuoi è Andrea dell’Emilia Romagna. Un concorrente che ama riflettere a voce alta e che, da subito, si dimostra piuttosto loquace, così tanto da mettere in difficoltà non solo Stefano De Martino, ma anche Herbert Ballerina che gli riserva numerose frecciatine. Bartender di Modena e papà di due figli, Andrea ha scelto di giocare la sua partita di Affari Tuoi insieme al fratello maggiore Paolo.

Il concorrente ha dichiarato da subito di voler vivere una “partita controcorrente” e da quel momento si è raccontato fin troppo, ragionando a voce alta. Prima ha accettato il cambio del Dottore da subito, poi ha iniziato ad aprire i pacchi, alternando tiri buoni con tiri piuttosto negativi.

Le due proposte arrivate in seguito da parte del Dottore di 45mila e di 50mila euro del Dottore sono state rifiutate. Andrea ha deciso di andare avanti, ma la fortuna non è più stata dalla sua parte. Il concorrente infatti in pochi tiri ha perso quasi tutti i pacchi rossi e persino quello da 300mila euro, scoprendo che il suo pacco iniziale, il numero 12, conteneva ben 200mila euro.

Alla fine della partita Andrea si è trovato con il premio da 100mila euro da una parte e il Cane Pesce dall’altra. A quel punto è arrivata una nuova proposta del Dottore da 33mila euro. Prima di comunicare la sua scelta però Andrea si è lanciato nell’ennesimo monologo di fronte ad un ormai esasperato Stefano De Martino.

“Posso dire due parole?”, ha chiesto, poi ha cominciato a salutare e ringraziare parenti e amici. Un discorso così lungo che il conduttore ha abbandonato lo studio, stanco di ascoltarlo, per poi tornare poco dopo e chiedere con ironia: “Vuoi salutare qualcun altro?”.

Alla fine Andrea, dopo una partita passata a parlare, torna a casa a mani vuote. Il concorrente infatti elimina i 100mila euro scegliendo il pacco che conteneva il Cane Pesce.

Il successo inarrestabile di Stefano De Martino da Affari Tuoi a Sanremo 2027

C’è chi diceva che raccogliere l’eredità di Amadeus ad Affari Tuoi fosse una scommessa troppo rischiosa: Stefano De Martino non solo l’ha vinta, ma ha alzato ulteriormente l’asticella. Da quando il conduttore napoletano ha preso le redini del game show di Rai 1 ha ottenuto risultati straordinari dimostrando un grande talento e diventando uno dei volti di punta dell’azienda di viale Mazzini. Un trionfo costruito puntata dopo puntata grazie a uno stile empatico e coinvolgente che ha saputo conquistare un pubblico trasversale.

Il segreto di De Martino? Aver reso Affari Tuoi qualcosa di più di un semplice gioco, arricchendolo con personaggi come Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Sul fronte STEP – Stasera tutto è possibile il successo non è stato da meno, ma il colpo più clamoroso è arrivato il 28 febbraio scorso, durante la finale di Sanremo 2026 quando Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere il conduttore di Affari Tuoi e consegnargli simbolicamente il testimone.