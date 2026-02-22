Affari Tuoi, puntata super veloce e un De Martino scatenato: “Trita l’assegno!”

Finale da brivido ad Affari Tuoi: i concorrenti Luca e Giulia scelgono la prudenza, ma il colpo di scena finale lascia studio e pubblico senza parole

Anche sabato 21 febbraio è andato in onda l’imperdibile appuntamento con la punta di diamante dell’access prime time di Rai1, Affari Tuoi: questa volta però Stefano De Martino ha dovuto accelerare i tempi per lasciare spazio all’Eredità – Sfida tra Giganti, trasformando la serata in una puntata flash ricca di colpi di scena.

Accanto a lui come sempre anche Herbert Ballerina, ormai ufficialmente sua spalla comica, e la ballerina Martina Miliddi, new entry da qualche mese. Nella puntata del sabato il conduttore è riuscito a rendere ancora più avvincente e divertente il programma scatenandosi con il protagonista della serata, il concorrente Luca da Genova.

Affari Tuoi, il 21 febbraio puntata flash e serrata per Stefano De Martino

Nel mondo della tv, dove ogni gesto è calcolato e ogni pausa sembra studiata al millimetro, basta un cambio di ritmo per trasformare una puntata qualunque in un piccolo evento. Ed è quello che è successo ad Affari Tuoi nella puntata del 21 febbraio, dove Stefano De Martino ha deciso di rompere gli schemi e dare alla serata un’energia diversa dal solito, trasformando la partita del concorrente Luca in una corsa contro il tempo.

Fin dall’inizio si è percepito che qualcosa fosse diverso: il conduttore, sfumata la presenza al Festival di Sanremo 2026, ma sempre più padrone del suo ruolo nell’access prime time di Rai 1, ha scelto un tono diretto, incalzante e a tratti scatenato. Davanti alle proposte del Dottore, De Martino non ha esitato a spronare il concorrente a non indugiare, invitandolo apertamente a continuare a giocare e a non perdere tempo con offerte considerate poco convincenti. E mentre il valore di Gennarino è salito a 6mila euro, De Martino ha subito messo le cose in chiaro: “Sarà una puntata flash, solo trenta minuti”.

Una scelta che ha dato alla serata un ritmo serrato e una tensione crescente, quasi da finale anticipato e che ha chiuso in bellezza la settimana televisiva prima della pausa del 22 febbraio per lasciare spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali.

Affari Tuoi, Stefano De Martino invita Luca a tritare l’assegno del Dottore

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 21 febbraio è stato Luca, arrivato in studio da Genova insieme alla compagna Giulia, che ha accettato il clima della serata e ha deciso di buttarsi nel gioco con determinazione. Le offerte del Dottore sono arrivate puntuali, come sempre, ma la coppia ha scelto più volte di rifiutarle, ribadendo di essere lì per giocare davvero e non per accontentarsi di una via di mezzo.

La tensione si è fatta ancora più palpabile quando alcune cifre importanti sono uscite di scena una dopo l’altra, lasciando lo studio sospeso tra speranza e preoccupazione. Ma proprio in quei momenti De Martino ha continuato a mantenere il tono vivace, spingendo la partita in avanti con il suo stile sempre più spontaneo.

Il momento simbolo della serata è arrivato quando l’ennesima offerta è stata messa sul tavolo. Nessuna esitazione, “Non perdiamo tempo, trita l’assegno e vai avanti” ha ribattuto scatenato De Martino, sottolineando che quella era una puntata veloce, da vivere tutta d’un fiato.

Il finale, come spesso accade ad Affari Tuoi, è arrivato con il carico di suspense tipico del gioco: tra cifre eliminate, colpi di scena e decisioni prese in pochi secondi, la partita si è chiusa lasciando nello studio un mix di adrenalina e sorrisi. Più che la vincita in sé, però, a colpire è stato il modo in cui si è arrivati alla conclusione.

Affari Tuoi, il finale da brivido e i 100mila euro sfiorati

Alla fine della partita sul tabellone restano solo due cifre, da una parte i 100mila euro, dall’altra appena 50 euro. Un epilogo da brivido: il Dottore chiama e l’offerta è quella classica dei finali tesi, 33mila euro.

Giulia si lascia guidare dall’istinto e confessa di avere la sensazione che i 100mila euro siano proprio nell’altro pacco. Luca invece ragiona ad alta voce, riportando la decisione su un piano più pratico, ma il conduttore prova a mettere sul tavolo anche l’altra faccia della medaglia, ricordando loro quanto sarebbe incredibile chiudere una partita così rapida con la vincita massima, una soddisfazione che resterebbe per sempre.

Alla fine la coppia accetta i 33mila euro, ma ecco arrivare il colpo di scena, quello che rende il gioco così spietato e irresistibile allo stesso tempo: nel pacco che avevano cambiato c’erano davvero i 100mila euro. Un momento sospeso tra sorpresa e rimpianto, che De Martino commenta con una frase capace di riassumere tutta la serata: “Abbiamo rischiato di fare la partita perfetta”.