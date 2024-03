Le Indagini di Lolita Lobosco 3, cast, trama, quando e dove vederlo

Fonte: IPA Luisa Ranieri

La vicequestore più amata della televisione italiana è pronta a tornare sul piccolo schermo: da lunedì 4 marzo, su Rai Uno, gli spettatori potranno seguire le nuove appassionanti indagini di Lolita Lobosco, interpretata ancora una volta da Luisa Ranieri.

Nuovi casi con cui confrontarsi, amori ed avventure: la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco si compone di quattro episodi, che andranno onda in prima serata fino al 25 marzo.

Lolita Lobosco, la trama della terza stagione

Nella terza stagione della serie, Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Per vincere pregiudizi resistenti nei confronti di donne al comando, la nostra eroina dovrà ancora una volta affidarsi al suo intuito e alla sua grande intelligenza emotiva. Ma, tra un’indagine e l’altra, troverà il tempo per fare nuovi inaspettati incontri: su tutti, quello con un uomo che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo?

Anche gli altri personaggi della serie intanto, dovranno fare i conti con non poche novità nelle loro vite. Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone; Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità, non lasciandosi condizionare dalle apparenze e dalle convenzioni sociali.

Il cast di Le indagini di Lolita Lobosco 3

Grandi conferme e qualche piccola novità nel cast di Le indagini di Lolita Lobosco. Nei panni della protagonista, troviamo ancora una volta Luisa Ranieri: l’attrice partenopea si è sempre dichiarata molto legata a questo personaggio, che le ha regalato grandi soddisfazioni ed affetto da parte del pubblico. Con lei ci sono Giovanni Ludeno, nei panni del collaboratore di Lolita Antonio Forte; Daniele Pecci nei panni del curatore di mostre Leon; Bianca Nappi che interpreta la migliore amica della protagonista Marietta Carrozza; Jacopo Cullin nei panni del poliziotto Lello Esposito; Giulia Fiume e Lunetta Savino che interpretano rispettivamente Carmela e Nunzia Lobosco, sorella e mamma di Lolita. Completano il cast Nunzia Schiano, Ninni Bruschetta e Mario Sgueglia.

La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. La sceneggiatura, basata sugli omonimi romanzi di Gabriella Genisi, è firmata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia, infine, è di Renato De Maria.

Quando e dove vedere la serie

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco andrà in onda dal 4 marzo su Rai Uno alle 21.25 per quattro settimane consecutive: il finale è quindi previsto per lunedi 25 marzo. Gli episodi della fiction saranno anche disponibili in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su questi canali, gli spettatori avranno anche la possibilità di fare un re-watch delle stagioni precedenti, così da non farsi trovare impreparati.