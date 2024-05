Ascolti tv del 9 maggio, Angelina Mango all’Eurovision 2024 spacca

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Angelina Mango nella seconda semifinale degli Eurovision 2024 su Rai 2, la seconda puntata di Viola come il mare con Francesca Chillemi su Canale 5, il ritorno di Bayer Leverkusen-Roma per l’Europa League su Rai 1. E gli ascolti tv s’impennano.

La programmazione tv del 9 maggio è assai ricca, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Su Rai 2 Angelina Mango si esibisce sul palco dell’Eurovision 2024 con La Noia con cui ha stravinto il Festival di Sanremo.

Lei comunque è già di diritto nella finale dell’11 maggio, ma la novità assoluta della 68ª edizione è l’introduzione dell’esibizione integrale in semifinale anche per loro – Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito -, nonostante siano già qualificati per la finale, insieme alla vincitrice uscente Svezia. Lo share impazzisce, d’altro canto la prima semifinale ha fatto registrare il secondo ascolto più alto della serata tra le nove reti generaliste, nonostante l’Italia non fosse chiamata al televoto in questa puntata.

Su Canale 5 Francesca Chillemi e Can Yaman sono tornati con la seconda puntata di Viola come il mare che dovrebbe andare sempre in onda il giovedì, prendendo il posto dell’Isola dei Famosi che pare sia un flop. Nel secondo appuntamento crescono i dubbi sul fatto che Viola e Francesco possano essere sorella e fratello e così la giornalista decide che devono essere solo amici, nonostante i sentimenti che la legano a lui. E intanto si insinua la gelosia con l’arrivo del PM Matteo Ferrara.

Per gli amanti dei film su Rai 3 è andato in onda Storia di mia moglie, mentre su Italia 1 Mission: Impossible – Fallout.

