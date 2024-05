Ascolti tv del 1 maggio: il film con Miriam Leone contro il Concertone

Fonte: IPA Miriam Leone

Si inizia subito con un grande classico: il Concertone del Primo Maggio debutta sul palco del Circo Massimo e non poteva che essere un grandissimo successo. A chiudere l’evento è stato Geolier, artista amato e discusso nonché secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, mentre Ultimo si è preso la scena e la sua Roma portando davanti al pubblico i suoi più grandi successi. Dall’altra parte, su Canale5, è andato in onda il film con Miriam Leone e Pier Francesco Favino, Corro da te.

Su Rai1 è invece andato in onda il film La stranezza mentre Rai2 ha proposto Delitti in paradiso. Ampio spazio è concesso all’informazione e all’approfondimento con Fuori dal Coro di Mario Giordano, mentre su Italia1 è tornato il consueto appuntamento con La Pupa e il Secchione che in quest’edizione è stato affidato al conduttore Enrico Papi.

Prima serata, ascolti tv del 1° maggio: vince (di poco) La stranezza

Nella prima serata del 1° maggio, a vincere negli ascolti tv è stato il film di Rai1, La stranezza, che ottiene il 13,6% con 2,26 milioni di telespettatori. Stacca di poco il film Corro da te, che si prende il 13,6% con meno telespettatori, fermandosi a 2,25 milioni. Il Concertone non va oltre l’11,6% ma scongiura il danno dei problemi tecnici che hanno rischiato di far saltare la manifestazione. A salvare tutto è stato il conduttore Ermal Meta, che ha imbracciato la chitarra acustica e ha fatto uscire il sole con Halleluja.

Access Prime Time, dati del 1° maggio

Ascolti tv Preserale, dati del 1° maggio

