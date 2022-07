Alena Seredova, la confessione su Instagram: le parole su Ilaria D’Amico (che stupiscono)

Alena Seredova è tornata a parlare del suo rapporto con Ilaria D’Amico. La showgirl ha risposto a una serie di domande dei follower su Instagram, che puntualmente tornano su un argomento che non smette di suscitare curiosità. La Seredova infatti si è sempre detta contraria al concetto di “famiglia allargata”, lasciando trasparire una certa tensione nella relazione con la compagna del suo ex marito. Per questo le parole pronunciate sui social non potevano che stupire i fan.

Alena Seredova, le parole su Ilaria D’Amico

Alena Seredova è tornata a parlare di un argomento che da sempre incuriosisce gli appassionati di gossip, ovvero il rapporto con Ilaria D’Amico. Non è un mistero che tra le due non scorra buon sangue, situazione più volte sottolineata dalla showgirl ceca, da tempo contraria al concetto di “famiglia allargata”.

Per questo le parole di Alena su Instagram hanno suscitato una certa meraviglia tra i fan, suggerendo che probabilmente le cose stiano cambiando tra le due. La soubrette ha risposto a una serie di domande dei follower, che si sono sbizzarriti ponendole i quesiti più disparati. Dalla dieta che sta seguendo in questo momento a come sta vivendo questo periodo, Alena si è ritrovata a rispondere anche a una domanda sull’attuale compagna del suo ex Gigi Buffon.

“Si sono placati i rapporti con Ilaria?”, ha scritto un utente tra le storie. La Seredova col sorriso sulle labbra ha commentato: “Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”. Una risposta che ha lasciato sorpresi i fan, date le precedenti esternazioni della showgirl, che avevano sempre fatto pensare a nervosismi e attriti tra le due donne.

C’è anche chi ha voluto indagare più a fondo nei rapporti di famiglia della Seredova, chiedendo “Vai d’accordo con i tuoi ex suoceri?”. “Per me sono nonni e si, la sento la nonna ogni tanto”, ha replicato lei, lasciando intendere che il legame con la madre di Buffon, Maria Stella Masocco – probabilmente anche per amore dei suoi figli – non si è mai interrotto.

Alena Seredova, i rapporti con Buffon e Ilaria D’Amico

Se i rapporti con il suo ex marito Gigi Buffon negli anni si sono fatti più sereni per il bene dei figli – Louis Thomas e David Lee – lo stesso non può dirsi con la D’Amico, con la quale non ha mai (comprensibilmente) costruire una relazione. La ferita del tradimento non è facile da curare, come ha sempre lasciato trasparire la Seredova.

“Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”, aveva scritto tempo fa un utente sui social. Lei aveva replicato: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”.

Nel corso degli anni i rapporti con Buffon sono migliorati, ma non si è mai riconciliata con Ilaria D’Amico. Ha sempre posto un veto sul trascorrere le feste tutti insieme (“È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”, aveva dichiarato qualche tempo fa sulla famiglia allargata), ma sembra che piano piano le cose abbiano trovato un nuovo equilibrio.

Del resto, oggi la Seredova ha ritrovato la serenità con Alessandro Nasi, e l’arrivo della piccola Vivienne Charlotte, il frutto del loro amore, non potrebbe renderla più felice.

