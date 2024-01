Diletta Leotta mostra l'anello di fidanzamento e annuncia il matrimonio con Loris Karius: "I said yes"

Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano. La conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle hanno deciso di compiere il grande passo ma di tenere nascosta questa decisione per molto tempo. Aveva infatti già deciso di diventare marito e moglie prima della nascita della piccola Aria, la loro prima figlia venuta al mondo il 16 agosto come la mamma, ma ora è arrivato il momento di condividere con tutti la grande gioia per il matrimonio imminente. Su Instagram, poi, ha mostrato il prezioso anello di diamanti che il suo fidanzato ha scelto per farle la fatidica proposta.

Diletta Leotta si sposa, l’annuncio su Instagram

“Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, ha scritto Diletta Leotta su Instagram, mostrando con gioia il bellissimo anello di diamanti che si vedeva già al suo anulare sinistro.

Chiaramente, la data del matrimonio non è ancora nota. Come nel caso della gravidanza, Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di tenere nascosto questo momento per goderselo il più possibile. L’estate 2023 è stata interamente dedicata all’attesa della loro prima figlia, che è nata a Milano il 16 agosto proprio come la sua mamma. Hanno infatti festeggiato insieme qualche settimana dopo: il 32° compleanno della neomamma e l’arrivo della bambina, che i genitori non vedevano l’ora di conoscere.

La proposta di Loris Karius

Lei l’aveva promesso e aveva anche dichiarato che desiderava fortemente essere la moglie di Loris Karius. Diletta Leotta si era però detta molto all’antica e aveva aspettato che fosse lui a fare la proposta. E non è tardata ad arrivare. I due sono già una famiglia da molti mesi, ma intendono coronare il loro sogno d’amore molto presto.

È stato tutto velocissimo, per la presentatrice, che è passata da una condizione di libertà sentimentale ad aspettare una bambina e quindi al matrimonio con il suo compagno che ha conosciuto proprio sui campi da calcio. Indiscrezioni parlavano di un suo impegno per trasferirlo all’Inter e vivere quindi in una condizione più agevole della famiglia, ma le voci sono rimaste voci e lui è rimasto al suo posto.

Da quando hanno ufficializzato la gravidanza, poi, non hanno più smesso di mostrarsi insieme e condividere la loro felicità. Una scelta inusuale per lei, che tiene molto alla sua riservatezza nonostante sia un personaggio noto, mentre per lui si tratta di una novità assoluta. Nonostante la ricerca della privacy, comunque, non era riuscita a tenere nascosto il suo segreto per molto tempo e, quando è uscita allo scoperto, l’ha specificato scherzosamente: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”. Ora non manca che il matrimonio.